В Измайловском парке открыли бесплатную мотопарковку

Фото: m24.ru

Бесплатная мотопарковка на 30 мест открылась в Измайловском парке. На территории объекта дежурит сотрудник частного охранного предприятия.

Въезд на парковку осуществляется у входа в парк со стороны 8-й улицы Соколиной горы. Кроме мотоцикла, здесь можно оставить и велосипед. "Все же большинство посетителей специально приезжают на нем, чтобы кататься по всему парку. Впрочем, парковка ориентирована в первую очередь на мотоциклистов", - рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе Измайловского парка.

По словам представителя пресс-службы, пока парковку сложно назвать популярной, тем не менее, посетители у нее уже есть.

Крытые велопарковки могут разместить у станций метро

Как правило, мотоциклисты припарковывают своих "железных коней" на обычных автостоянках. Что же касается велопарковок, то их в столице работает несколько сотен. С полным перечнем стоянок для велосипедов можно ознакомиться на портале открытых данных.