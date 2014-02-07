Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2014, 11:42

Происшествия

Росздравнадзор предупреждает о мошенниках, действующих под их именем

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает, что под их именем действует банда мошенников. Злоумышленники просят деньги в обмен на "льготы" и "компенсации".

Как сообщает пресс-служба ведомства, общение со своими жертвами преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков.

"В нашу компетенцию входит исключительно контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, а сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства", - поясняет Росздравнадзор.

В службе призывают граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в само ведомство по телефону: 8 (495) 624-80-90.

Сайты по теме


мошенники Росздравнадзор предупреждения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика