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Происшествия

25 июля 2012, 15:47

В Министерстве культуры России прошел обыск

мошенничество обыски реставрация Следственный комитет криминал Министерство культуры объекты культурного наследия ГУЭБиПК МВД

Вести.ру

В Министерстве культуры России 24 июля прошел обыск. По словам замминистра культуры Константина Черепенникова, опубликованным на сайте министерства, вели себя представители Следственного комитета РФ очень корректно, и никаких обвинений сотрудникам Минкультуры предъявлено не было. Министерство, со своей стороны, оказало полное содействие следствию.

Следственные действия были связаны с объектом культурного наследия федерального значения "Ротонда Гостиного двора", расположенного в Ярославле по адресу: улица Первомайская, дом 12. В ходе обыска следователи обнаружили документы и электронные носители, имеющие значение для дела.

В 2010 году Минкультуры России являлось заказчиком на проведение ремонтно-реставрационных работ "Ротонды Гостиного двора" в соответствии с госконтрактами. Ремонтно-реставрационные работы на объекте проводились из федерального бюджета в рамках ФЦП "Культура России".

Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, министерство заключило два контракта и дополнительное соглашение, согласно которым подрядная организация получила более 23 миллионов рублей. Но впоследствии фактический объем выполненных работ с учетом поставленных материалов составил чуть более 10,5 миллиона рублей. Однако комиссия, в которую вошли и представители Министерства культуры РФ, подписала акты приемки объекта.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России было возбуждено дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество). В противоправной деятельности подозреваются два руководителя коммерческой организации "АльфаРекон", проводившей реставрацию, а также чиновник Министерства культуры.

Реконструкция "Ротонды Гостиного двора" велась с апреля по август 2010 года. Компания "АльфаРекон" также принимала участие в реставрации Манежа, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и ряда других памятников культуры и архитектуры.

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