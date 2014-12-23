Мошенник пытался получить кредит по фиктивным документам

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В центре Москвы полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита. Ущерб от его действий составил 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Злоумышленником оказался 24-летний житель Московской области. 18 декабря мужчина пытался взять кредит на сумму 600 тысяч рублей.

В ходе проверки представленных клиентом документов у сотрудников банка возникли сомнения в их подлинности, после чего они незамедлительно обратились в полицию. Мошенник был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в сфере кредитования".