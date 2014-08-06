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Происшествия

06 августа 2014, 15:55

Иностранцев подозревают в аферах с квартирами на Старом Арбате

мошенничество криминал следствие квартиры уголовные дела расследования недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские пресекли попытку хищения двух квартир на Старом Арбате, общая рыночная стоимость которых превышает 120 миллионов рублей, сообщает в среду, 6 августа, пресс-служба МВД России.

По версии следствия, подозреваемые - трое израильтян и гражданин Греции - уже являются фигурантами другого уголовного дела о мошенничестве. Полицейские предполагают, что они связаны с незаконной передачей дорогостоящего особняка в центре столицы в пользу оффшорной организации, зарегистрированной на Сейшельских островах.

Злоумышленники изготавливали фиктивные доверенности от собственников, якобы заверенные российскими и иностранными нотариусами, а также подложные документы купли-продажи объекта, которые представляли в регистрационные органы для оформления прав собственности.

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В ноябре 2013 года во время обысков у подозреваемых изъяли печати зарубежных госорганов, клише нотариусов, а также подготовленные подложные документы для перепродажи квартир, земельных участков и нежилых помещений.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В настоящее время трое участников группы находятся под стражей, один объявлен в международный розыск.

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