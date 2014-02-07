В Москве появились валюты российских республик

Валюты российских республик появились в Москве

В столице появились валюты российских республик. Нумизматы охотятся за монетами, например, Чеченской республики, Дагестана или Татарстана. Они отвечают всем требованиям денежного знака, но выпущены не Банком России, а потому являются ненастоящими.

Кто и где их производит - неизвестно. Всего монет с символикой российских республик больше десяти разновидностей. При этом есть деньги даже Курильских островов, которые отдельным регионом страны никогда не были.

Эксперты Банка России уже не в первый раз сталкиваются с сериями национальных монет. На московском рынке они впервые появились несколько лет назад.

"В 2008 году был один выпуск такого рода монет, в 2012 году - уже два выпуска. На данный момент идет продолжение этих выпусков. Это можно рассматривать как какой-то коммерческий проект, осуществляемый с целью получить предпринимательский доход", - заявил в интервью телеканалу "Москва 24" консультант департамента наличного денежного обращения Банка России Василий Герасимов.

Коммерческая привлекательность выпуска такого рода денег очевидна. Например, набор из восьми монет Чеченской республики обойдется в полторы тысячи рублей. Себестоимость же их изготовления в десятки раз меньше.