Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 16:54

Культура

"Москва онлайн" покажет новую коллекцию Славы Зайцева в Манеже

Фото: m24.ru/Александр Авилов

12 марта в Манеже состоится модный показ известного российского кутюрье Славы Зайцева.

Свою самую первую коллекцию дизайнер создал на экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в городе Бабушкине. Спецодежда была рассчитана для работниц области и села. В 1988 году Слава Зайцев продемонстрировал уже совсем другую коллекцию – "Русские сезоны в Париже" – в Театре Мариньи, что послужило толчком для его карьеры и популярности. Именно этот отечественный кутюрье первым создал в стране Лабораторию моды и Агентство моделей, а также профессиональный Театр моды, который и сегодня успешно гастролирует по миру.

Показ пройдет в рамках Международной конференции Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Это событие помогает мировым деятелям в области моды обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы. Для людей, интересующихся fashion, подготовлена программа с лекциями, мастер-классами и показами. Трансляцию показа смотрите на сайте "Москва онлайн" 12 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
модельеры прямые трансляции Mercedes-Benz Fashion Week Russia городские фестивали Москва онлайн мода смотреть онлайн на m24.ru модные показы на Москве онлайн

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика