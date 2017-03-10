"Москва онлайн" покажет новую коллекцию Славы Зайцева в Манеже

Фото: m24.ru/Александр Авилов

12 марта в Манеже состоится модный показ известного российского кутюрье Славы Зайцева.

Свою самую первую коллекцию дизайнер создал на экспериментально-технической швейной фабрике Мособлсовнархоза в городе Бабушкине. Спецодежда была рассчитана для работниц области и села. В 1988 году Слава Зайцев продемонстрировал уже совсем другую коллекцию – "Русские сезоны в Париже" – в Театре Мариньи, что послужило толчком для его карьеры и популярности. Именно этот отечественный кутюрье первым создал в стране Лабораторию моды и Агентство моделей, а также профессиональный Театр моды, который и сегодня успешно гастролирует по миру.

Показ пройдет в рамках Международной конференции Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Это событие помогает мировым деятелям в области моды обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы. Для людей, интересующихся fashion, подготовлена программа с лекциями, мастер-классами и показами. Трансляцию показа смотрите на сайте "Москва онлайн" 12 марта в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.