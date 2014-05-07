Хендмейд-фестиваль "Другие Вещи" пройдет в Москве

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Весенний хендмейд-фестиваль "Другие Вещи" пройдет в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках" 17 и 18 мая. Проект на протяжении восьми лет объединяет талантливых модельеров и дизайнеров.

Для гостей фестиваля организуют тематические программы. Так, на дизайн-маркете представят работы 100 дизайнеров. Здесь вы обнаружите модные весенние новинки: коллекции одежды из натуральных материалов, украшения, аксессуары, предметы интерьера и эко-косметику.

Тех, кто захочет принять участие в пикнике на траве, угостят овощным грилем, сэндвичами, салатами, безе, шоколадом ручной работы, вафлями с кленовым сиропом, фруктовым чаем и лимонадом.

Запланировали организаторы и более 40 мастер-классов. На них научат расписывать имбирные пряники, мастерить народных кукол и гелевые свечи, делать декупаж на коже и украшения из фетра. Гвоздем программы станет Pasta freska, которую приготовят на 1,5-метровой сковороде.

Позаботились организаторы и о детях. Ребята будут рисовать на графических планшетах. Юные художники смогут принять участие в конкурсе, победителю которого подарят планшет. А еще мальчики и девочки построят бумажные города, запустят воздушных змеев и самостоятельно приготовят сладости.

Тем временем взрослые смогут бесплатно заняться йогой на траве, научатся танцевать в стиле "латино" и примут участие в тренингах по личностному росту.

Добавим, что организаторы фестиваля совместно с благотворительным фондом "Чистое небо" проведут акцию по сбору средств для детей из детских домов. В добрые руки можно отдать шампуни, мыло, порошки.

Фестиваль "Другие вещи" будет проходить с 12.00 до 21.00. Вход бесплатный.