Газета «Коммерсантъ»: № 127 от 13 июля 2012 года

6 мая не кончается

Дело о беспорядках ведет на митинг и за границу

Организаторы акции в защиту фигурантов дела о массовых беспорядках во время «Марша миллионов», намеченной на 26 июля, не могут согласовать ее с мэрией Москвы. Городские власти вчера заявили, что готовы предложить оппозиционерам, рассчитывавшим провести шествие по Никитскому бульвару с митингом в Новопушкинском сквере, только набережную перед Центральным домом художника. По данным “Ъ”, к началу акции как минимум двое потенциальных фигурантов дела о массовых беспорядках могут получить политическое убежище.

Григорий Туманов, «Коммерсантъ»

Маятник архитектуры

Главного московского архитектора сменил нижегородский

Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин вчера был отправлен в отставку по собственному желанию. Старейший член команды Юрия Лужкова, господин Кузьмин возглавлял Москомархитектуру с 1996 года и признавал ошибочными некоторые решения вроде сноса «Военторга». Девелоперы называют господина Кузьмина профессионалом мирового уровня и не видят ему адекватной замены. И. о. главного архитектора вчера был назначен Олег Рыбин — бывший архитектор Нижегородской области, ранее назначенный в Москомархитектуру по протекции вице-мэра Марата Хуснуллина.

Александр Воронов, «Коммерсантъ»

«Шесть золотых медалей — цифра объективная»

Валентин Балахничев — о перспективах российских легкоатлетов на лондонской Олимпиаде

Пятнадцать медалей, шесть из которых золотые,— такова олимпийская цель самой успешной российской сборной, легкоатлетической. На Играх в Лондоне выступят 104 ее спортсмена в 42 из 47 видов программы и будут конкурировать за место в тройке командного зачета с представителями Кении, США, Эфиопии и Ямайки. Об этом заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью корреспонденту “Ъ” Валерии Мироновой, обосновав уровень притязаний ВФЛА бесстрастными цифрами статистики.

Валерия Миронова, «Коммерсантъ»

Гастарбайтеры сыграли экстрасенсов

В Москве обезврежен целый холдинг мошенников

На днях оперативники МВД задержали большую группу мошенников, которые, по мнению сыщиков, создали своего рода холдинг для выманивая денег у доверчивых граждан. Через брокерскую компанию Royal Max Brokers, центр инновационных технологий «Формула здоровья» и два центра парапсихологии махинаторы обещали клиентам различные услуги и обманывали их. В частности, в роли экстрасенсов у них выступали гастарбайтеры.

Владислав Трифонов, «Коммерсантъ»

Шведы спелись к концу концерта

The Cardigans выступили в Москве

В начале большого турне, посвященного своему воссоединению, шведская группа The Cardigans выступила в московском зале Stadium.Live. Борис Барабанов наблюдал за тем, как мучилась на сцене вокалистка Нина Перссон.

Борис Барабанов, «Коммерсантъ»