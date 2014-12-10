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10 декабря 2014, 18:53

На Фрунзенской набережной открыли причал с вертолетной площадкой

министерство обороны вертолетные площадки экстренные службы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В среду, 10 декабря, в Москве на Фрунзенской набережной открылся новый причальный комплекс с вертолетной площадкой национального центра управления обороной РФ. На площадке смогут садиться вертолеты, принадлежащие не только военному ведомству, но и экстренным службам, в том числе и медицинским, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Комплекс расположен у стенки причала Фрунзенской набережной Москвы-реки. Его работа не помешает безопасному движению судов.

По данным пресс-службы министерства, причал способен обеспечивать прием и взлет вертолетов типа Ми-8. Площадку можно эксплуатировать в течение всего года.

"Площадка станет одним из важнейших объектов инфраструктуры города. Необходимость в таком комплексе обусловлена спецификой решаемых национальным центром управления обороной РФ задач. Для его эффективного функционирования требуется обеспечивать оперативную транспортировку людей и специальных грузов", - отметил на церемонии открытия причального комплекса замминистра обороны РФ Николай Панков.

Как сообщается на сайте министерства, новый комплекс с вертолетной площадкой на Фрунзенской набережной повысит мобильность экстренных служб в центре Москвы. В частности, он позволит городским медицинским службам быстрее доставлять в больницы пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

Вертолетные площадки Москвы и Подмосковья

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Напомним, до 2020 года в городах Подмосковья с населением свыше 50 тысяч человек планируется построить 25 вертолетных площадок. Кроме того, вертолетные центры возведут вблизи МКАД. Также запланировано строительство 10 вертолетных площадок в местах пересечения ЦКАД с радиальными автодорогами и 9 площадок при районных больницах Московской области.

Сейчас на территории Москвы внутри МКАД работают 50 вертолетных площадок. В основном они используются экстренными службами. В Подмосковье действуют 60 вертолетных площадок. На них можно заказать воздушную экскурсию, аэротакси, а также деловой вылет в другой город. В Московской области эксплуатируются 255 вертолетов, выполняющих 1700 вылетов в год.

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