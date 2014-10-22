В метро пройдет киноквест "Подземный город загадок"

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

В субботу, 25 октября, в московском метро устроят киноквест "Подземный город загадок". Игрокам предстоит искать подсказки к заданиям на станциях подземки и угадывать зашифрованные организаторами фильмы, сообщает пресс-служба метро.

Проверить свои знания о подземке и знаменитых фильмах смогут все желающие. Игрокам понадобится телефон, планшет или ноутбук с выходом в Интернет.

Участвовать в киноквесте можно будет как в одиночку, так и командой из двух-трех человек. Зарегистрироваться предложат здесь или на месте старта.

Победители игры получат карту "Тройка", на которой будет лежать от 1 до 3 тысяч рублей. Ждут участников события и другие приятные призы.

Старт игры - на перехватывающей парковке у метро "Аннино" (первый вагон из центра) в 13.30. Сбор участников - в 13.00.

Напомним, что M24.ru и Street Adventure в этом месяце уже проводили квест по столичной подземке. Наши читатели узнали занимательные исторические факты и ответили на нестандартные вопросы.