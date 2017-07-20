Облизавшего женщину у метро приезжего из Узбекистана задержали в Москве

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Мужчину, напавшего на женщину и облизавшего ее около станции "Крылатское" столичного метро, задержали в Москве. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя СК РФ по городу Юлию Иванову.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера, рассказала она. По данным следствия, инцидент произошел утром 16 июля. Мужчина применил насилие по отношению к ранее незнакомой ему 28-летней женщине, шедшей на работу от метро. Известно, что он трогал, целовал и облизывал ее.

Потерпевшая сразу обратилась в полицию после случившегося. Задержанным оказался 31-летний приезжий из Узбекистана, женщина опознала в нем напавшего. Подозреваемый же отрицает причастность к преступлению.