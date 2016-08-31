Метро выпустит более 600 тысяч праздничных билетов ко Дню города

Фото: mos.ru

Московский метрополитен ко Дню города выпустит проездные с праздничным дизайном, сообщает mos.ru. Всего в продажу выйдет 600 тысяч "Единых" на две поездки.

Купить праздничный билет можно будет в кассах метро с 8 сентября. Цвет "Единого" останется красным, но на его лицевой стороне будет изображена фигурная цифра 869 – столько лет исполняется городу в этом году. Обратную сторону украсит надпись "С днем рождения, любимый город!".

Фото: mos.ru