Метро выпустит более 600 тысяч праздничных билетов ко Дню города

Фото: mos.ru
Московский метрополитен ко Дню города выпустит проездные с праздничным дизайном, сообщает mos.ru. Всего в продажу выйдет 600 тысяч "Единых" на две поездки.
Купить праздничный билет можно будет в кассах метро с 8 сентября. Цвет "Единого" останется красным, но на его лицевой стороне будет изображена фигурная цифра 869 – столько лет исполняется городу в этом году. Обратную сторону украсит надпись "С днем рождения, любимый город!".
Фото: mos.ru
В июле, например, подземка выпустила проездные билеты с праздничным оформлением в честь 80-летнего юбилея Госавтоинспекции России. В июне в продажу вышли билеты посвященные Международному дню русского языка.
В мае "Единый" на две поездки можно было купить с тематическим оформлением, посвященным ночному оперному концерту на станции метро "Кропоткинская". А к 8 Марта в столичной подземке продавали уникальные билеты, оформленные в честь Международного женского дня.