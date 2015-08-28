Метро выпустило праздничные билеты к 1 сентября и Дню города

Фото: mosmetro.ru

Столичный метрополитен выпустил ограниченную серию "Единых" билетов, приуроченных к 1 сентября и дню рождения Москвы, сообщает пресс-служба подземки.

Проездной оформлен в традиционной бело-красной цветовой гамме московского метро. Разработчики подошли к дизайну с юмором: в надписи на билете была специально допущена грамматическая ошибка, которая, согласно задумке, исправлена на правильный вариант.

Второй "Единый" билет приурочен к празднованию Дня города, который в этом году отмечается 5 сентября. На проездном расположен официальный логотип празднования Дня города, а также надпись "Лучший город земли!".

Оба варианта билетов выпущены ограниченным тиражом в 500 тысяч штук, их будут продавать в билетных кассах всех станций метро с начала сентября.

Ранее метрополитен выпускал памятные билеты к 12-летию Музея ретро-автомобилей на Рогожском Валу. Всего было выпущено пять миллионов экземпляров. Памятные билеты выпускаются к городским и общегосударственным праздникам, открытию новых и реконструируемых станций метрополитена, ко Дню рождения метрополитена и годовщинам памятных дат из его истории.

Так, с 7 по 10 мая можно было приобрести праздничные билеты на метро, посвященные 70-летию Победы. Кроме того, с 14 по 17 мая москвичи покупали памятные билеты, выпущенные ко дню рождения метрополитена. Тираж билетов составил по 500 тысяч экземпляров.

Выпуск памятных билетов – давняя традиция Московского метрополитена. Впервые такой билет появился в кассах ко Дню рождения метро 13 лет назад, в 2002 году, с тех пор было напечатано около полутора сотен разновидностей памятных билетов.