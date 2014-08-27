Сергей Собянин открыл станцию метро "Спартак"

В Москве открылась новая станция метро "Спартак"

Сергей Собянин открыл в среду, 27 августа, станцию метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии. Станция стала 195-й в столичной подземке.

Платформенная часть "Спартака" была построена в 1975 году, однако до 2011 года станция была законсервирована из-за того, что вблизи станции не было жилых домов. Строительство было возобновлено в 2012 году связи с возведением стадиона футбольного клуба "Спартак" - "Открытие Арена". В оформлении станции использована спортивная тематика.

"Кроме обслуживания стадиона "Открытие Арена", здесь, конечно, предусмотрено дальнейшее развитие. Эта станция позволит, во-первых, активно развивать территорию Тушинского поля, во-вторых, создать большой транспортно-пересадочный узел, который будет функционировать уже в ближайшие дни", - заявил мэр Москвы.

Открытие станции метро "Спартак"

Станция "Спартак" - мелкого заложения с двумя вестибюлями, южным и северным. Южный вестибюль - подземный, с выходом через подземный пешеходный переход к стадиону и на обе стороны проектируемого проезда №5219. Северный вестибюль - наземный, вблизи проектируемого проезда №5219. Станция оборудована лифтами и пандусами для маломобильных граждан.

Станция сможет принять до 70 тысяч пассажиров в сутки. Ранее также сообщалось, что пропускная способность станции в утренние часы пик по будням (без учета проведения массовых спортивных мероприятий) составит 4,4 тысяч человек, в вечерние часы пик по будням – 7,5 тысяч человек. В дни проведения массовых спортивных мероприятий – 20,1 тысяч человек.

Планируется, что в дни матчей станция будет работать только на выход. Ограничение будет действовать не весь день, а только за несколько часов до начала мероприятий. Такой режим работы станции связан с безопасностью - в дни матчей на стадион будут приходить много людей, и работу "Спартака" ограничат, чтобы не было давки. В остальные дни станция будет работать в обычном режиме.

Фото: stroi.mos.ru

Открытие станции метро "Спартак" позволит болельщикам посещать футбольные матчи и иные мероприятия, проводимых на стадионе "Открытие Арена". Появление новой станции также улучшит транспортную ситуацию на Волоколамском шоссе и прилегающих участках.

Посмотреть фотографии станции "Спартак" можно здесь.

ТПУ "Спартак" обеспечит пересадку на метро пассажиров наземного транспорта и владельцев автомобилей, въезжающих в Москву по Волоколамскому шоссе.

Как отметил Собянин, открытие метро и создание ТПУ является первой частью улучшения транспортной ситуации в этом районе Москвы. В ближайшее время начнется строительство эстакады на Волоколамском шоссе через проезд Стратонавтов длиной 520 метров, по три полосы в каждом направлении.

Эстакада обеспечит скоростной транзитный потом по Волоколамскому шоссе, а также позволит направить движение транспорта до железнодорожной платформы и станции метро "Тушинская" по отдельному левому повороту в подэстакадном пространстве. В настоящее время проводятся торги на определение подрядной организации по строительству эстакады. Ориентировочный срок сдачи объекта – 2016 год.