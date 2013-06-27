Столичные власти отменят земельные аукционы на строительство парковок

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Столичные власти хотят отменить земельные аукционы на выделение участков под строительство парковок у станций метро и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Как рассказали М24.ru в департаменте городского имущества, ведомство разрабатывает проект постановления правительства, согласно которому инвесторы смогут обращаться за получением участка напрямую к чиновникам. Порядок обращения пока не определен.

В пресс-службе департамента пояснили, что сейчас инвестору, даже если он единственный претендент на землю, все равно приходится участвовать в аукционе, чтобы соблюсти регламент. Замглавы Москомархитектуры Эрнст Мавлютов подтвердил, что процедура выделения земельных участков под паркинги будет максимально упрощена. "Я полностью это поддерживаю, так как парковки и ТПУ являются приоритетом города", - сказал чиновник.

Мавлютов напомнил, что всего в Москве запланировано строительство 255 ТПУ, из них 167 капитальных. Глава мастерской НПО "Транспорт и дороги" "НИиПИ Генплана Москвы" Денис Власов рассказал, что на ТПУ разместится 250 тысяч машино-мест.

Послабления в плане выделения земельных участков в первую очередь коснутся главного "строителя" ТПУ и перехватывающих парковок у станций подземки - ОАО "РВ-Метро". Оно было создано в 2012 году ОАО "РЖД" и правительством Москвы. Однако, как пояснил M24.ru источник в мэрии, власти планируют привлекать и других инвесторов, в том числе иностранных. "РВ-Метро" сейчас по заказу дирекции железнодорожных вокзалов РЖД строит 57 ТПУ, рассказал пресс-секретарь дирекции Дмитрий Писаренко. В 2013 году уже сдано 8 из них, 9-й узел в Ясенево сдадут, предположительно, 4 июля. По словам Писаренко, компания работает на опережение, поэтому вместо 13 запланированных ТПУ в 2013 году могут построить большее количество узлов.

По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павла Гагарина, отказ от аукционов приведет к сокращению сроков строительства, как минимум, на несколько месяцев. Эксперт подчеркнул, что без аукциона проект "подешевеет" на 4-10 %. По словам Гагарина, найти инвестора или соинвестора в сфере строительства парковок очень сложно, так как сроки окупаемости крайне велики. "Поэтому компании нужно стимулировать, давать им преференции", - заключил эксперт.



Напомним, строительство одного капитального ТПУ оценивается примерно в 1,5-2 миллиарда рублей. Узлы должны объединить в себе автовокзалы, станции метро и пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта и парковки.

Мария Решетникова