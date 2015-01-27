Пассажирам метро начали раздавать листовки о закрытии "Бауманской"

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Сотрудники метрополитена начали раздавать пассажирам листовки с информацией о предстоящем закрытии станции "Бауманская". Там указаны сроки работ, а также рекомендации по компенсационным маршрутам, передает корреспондент M24.ru.

Отметим, в период закрытия станции метро "Бауманская" будут организованы дополнительные маршруты наземного транспорта. Для удобства жителей района будут введены компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводстка", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Закрытие станций метро в 2015 году

Кроме того, сократиться интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24, 88. Также планируется ввести выделенную полосу на Старой Басманной и Спартаковских улицах. В связи с этим изменится движение на данном участке. В частности, будет отменено прямое движение с улицы Покровка на Старую Басманную улицу, левый поворот со Старой Басманной улицы на улицу Александра Лукьянова, а также левый поворот со старой Басманной ул. на Токмаков переулок.

Напомним, станцию метро "Бауманская" закроют на ремонт 8 февраля. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев. "Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Помимо этого, здесь установят современные эскалаторы – вместо трех их появится четыре.

В вестибюле отреставрируют потолки, лоджии главного фасада, купола, стены, скамейки, заменят полы. Кроме того, на "Бауманской" могут восстановить подписи Сталина под фразой "Фронт и тыл представляют у нас единый и нераздельный боевой лагерь".