Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

23 августа 2014, 17:04

В сентябре на Кольцевой линии метро откроется 10 зон досмотра пассажиров

метро досмотры Кольцевая линия Дмитрий Пегов замена оборудования

Фото: ИТАР-ТАСС

Зоны досмотра пассажиров откроются на десяти станциях Кольцевой линии столичной подземки в сентябре, сообщил руководитель метрополитена Дмитрий Пегов.

Пока одна такая зона работает в тестовом режиме в вестибюле станции "Добрынинская", а также на станции "Охотный ряд" "красной" ветки. "В сентябре такие зоны будут функционировать еще на десяти станциях Кольцевой, не появится она только на станции "Проспект мира". Это связано с архитектурой вестибюля ", - приводит слова Пегова агентство ИТАР-ТАСС.

Начальник подземки также напомнил, что до конца года досмотровые зоны начнут работу по всему метрополитену. Комплексы для досмотра пассажиров включают в себя рамки металлоискателей и приборы для сканирования багажа.

Ссылки по теме

Проверки будут выборочными. Металлорамки реагируют только на тех пассажиров, которые переносят большое количество металлических предметов. Если рамка сработает, сотрудники службы безопасности проведут дополнительный досмотр. Так,за время тестирования на станциях "Охотный ряд" и "Добрынинская" уже заметили несколько пассажиров с травматическим и холодным оружием.

Кроме того, Пегов рассказал, что через 5 лет в подземке заменят все устаревшие электрические кабели. "Пока мы готовим проект, но собираемся заменить все устаревшее энергохозяйство метро",- отметил чиновник. Он добавил, что при этом приоритет будет отдаваться внедрению энергосберегающего оборудования.

Ранее издание M24.ru сообщало, что на всем протяжении Кольцевой линии московского метрополитена до конца года будет запущена интеллектуальная система видеонаблюдения. На каждой станции установят, как минимум, 30 камер, которые будут выявлять потенциальных террористов, а также карманников, "зайцев" и нетрезвых пассажиров, пояснил начальник службы подвижного состава Александр Вайсбурд.

На каждой станции будет установлено не менее 30 камер. "В первую очередь, они будут распознавать пьяных пассажиров, потенциальных террористов, людей с расстройством психики, воров-карманников", - сказал начальник службы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать