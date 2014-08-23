В сентябре на Кольцевой линии метро откроется 10 зон досмотра пассажиров

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Зоны досмотра пассажиров откроются на десяти станциях Кольцевой линии столичной подземки в сентябре, сообщил руководитель метрополитена Дмитрий Пегов.

Пока одна такая зона работает в тестовом режиме в вестибюле станции "Добрынинская", а также на станции "Охотный ряд" "красной" ветки. "В сентябре такие зоны будут функционировать еще на десяти станциях Кольцевой, не появится она только на станции "Проспект мира". Это связано с архитектурой вестибюля ", - приводит слова Пегова агентство ИТАР-ТАСС.

Начальник подземки также напомнил, что до конца года досмотровые зоны начнут работу по всему метрополитену. Комплексы для досмотра пассажиров включают в себя рамки металлоискателей и приборы для сканирования багажа.

Проверки будут выборочными. Металлорамки реагируют только на тех пассажиров, которые переносят большое количество металлических предметов. Если рамка сработает, сотрудники службы безопасности проведут дополнительный досмотр. Так,за время тестирования на станциях "Охотный ряд" и "Добрынинская" уже заметили несколько пассажиров с травматическим и холодным оружием.

Кроме того, Пегов рассказал, что через 5 лет в подземке заменят все устаревшие электрические кабели. "Пока мы готовим проект, но собираемся заменить все устаревшее энергохозяйство метро",- отметил чиновник. Он добавил, что при этом приоритет будет отдаваться внедрению энергосберегающего оборудования.

Ранее издание M24.ru сообщало, что на всем протяжении Кольцевой линии московского метрополитена до конца года будет запущена интеллектуальная система видеонаблюдения. На каждой станции установят, как минимум, 30 камер, которые будут выявлять потенциальных террористов, а также карманников, "зайцев" и нетрезвых пассажиров, пояснил начальник службы подвижного состава Александр Вайсбурд.

На каждой станции будет установлено не менее 30 камер. "В первую очередь, они будут распознавать пьяных пассажиров, потенциальных террористов, людей с расстройством психики, воров-карманников", - сказал начальник службы.