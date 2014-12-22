Приставы создадут специальную службу для сбора долгов с водителей и "зайцев"

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

С начала 2015 года московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) организует три межрайонных отдела, которые будут заниматься исключительно транспортными штрафами. Речь идет о долгах за безбилетный проезд, неоплаченную и неправильную парковку, а также нелегальные пассажирские перевозки. Об этом M24.ru сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков. По его словам, это повысит собираемость штрафов. Информацию о долгах приставам будут передавать в электронном виде. Сегодня властям удается собрать только 40% штрафов с "зайцев" и 60% - с водителей за неправильную стоянку. Остальные приходится взыскивать принудительно как долги.

"Мы начнем работать с тремя межрайонными отделами УФССП, которые объединяют в себе несколько районных отделов, - пояснил Дьяков. - Эти новые подразделения будут заниматься только штрафами, которые выписывает департамент транспорта. Сюда входят и "зайцы", и парковки". По его словам, транспортные штрафы составляют основную часть всех постановлений, которые выписывают в столице.

"Насколько мне известно, эти отделы уже созданы, сейчас мы отлаживаем взаимодействие между нашими электронными системами, чтобы все базы данных по должникам можно было передавать в электронном виде", - рассказал Дьяков.

Как сообщил M24.ru источник в столичном управлении ФССП, в среднем в одном районном отделении службы работает от 10 до 50 приставов. Соответственно, транспортными долгами москвичей будет заниматься до нескольких сотен сотрудников. В пресс-службе столичного управления ФССП не смогли предоставить оперативный комментарий.

Какие транспортные штрафы выписывают столичные власти За безбилетный проезд москвичам грозит штраф в 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей. За неоплаченную парковку придется заплатить 2,5 тысячи рублей, а за нарушение правил остановки и стоянки - 3 тысячи. Городские власти также штрафуют нелегальных перевозчиков. За эксплуатацию несогласованных городских маршрутов, согласно городскому Административному кодексу, физлицам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а юридическим лицам – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч). За безбилетный проезд москвичам грозит штраф в 1 тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи рублей. За неоплаченную парковку придется заплатить 2,5 тысячи рублей, а за нарушение правил остановки и стоянки - 3 тысячи. Городские власти также штрафуют нелегальных перевозчиков. За эксплуатацию несогласованных городских маршрутов, согласно городскому Административному кодексу, физлицам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей (при повторном нарушении - 5 тысяч), а юридическим лицам – 50 тысяч рублей (при повторном - 100 тысяч). Всего в 2014 году штрафы на сумму 370 млн рублей были выписаны более 300 тысячам "зайцев". Но собираемость этих штрафов не превышает 40%. Как сообщила M24.ru пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало, штрафы за неправильную парковку оплачиваются добровольно в 60% случаев. Остальные отправляются судебным приставам на принудительное взыскание. В этом году в ФССП уже передали 250 тысяч неоплаченных постановлений. А вот нелегальные маршруточники не оплачивают порядка 80% штрафов.





Глава общественного совета при УФССП Антон Цветков заявил, что специальные отделы для работы с транспортными штрафами повысят эффективность работы приставов. "Но нужно понимать, что сотрудники ФССП часто перегружены работой. Ежегодно увольняются до 40% сотрудников", - отметил эксперт.

Он также отметил, что вопрос о штате межрайонных подразделений поднимут на ближайшем заседании общественного совета при ФССП.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов полагает, что штат приставов нужно анализировать еще и исходя из методов их работы. "Если они все больше будут опираться на автоматическое списание денег с карт должников, то один пристав может обрабатывать до тысячи постановлений, - пояснил эксперт.- Если же они будут по старинке наносить визит должникам, то и тысячи приставов не хватит, чтобы охватить всех штрафников".

Отметим, что в октябре этого года судебные приставы начали эксперимент со списанием долгов с карт клиентов "Сбербанка". Прежде всего речь идет о должниках по ЖКХ, которые не платят за коммунальные услуги более шести месяцев.



Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что специализация судебных приставов на транспортных штрафах не только повысит процент оплаты постановлений, но и будет полезна самим автомобилистам. "Можно сделать отдельную горячую линию по всем вопросам, связанным с парковочными штрафами. А это облегчит жизнь автовладельцам, которые впервые узнали, что им был вписан штраф только по письму из ФССП или увидели себя в базе приставов", - отметил эксперт. Отметим, что должники, оплатившие штраф, не всегда оперативно "исчезают" из базы приставов. При этом за долг от 10 тысячи рублей неплательщиков могут не выпустить за рубеж.

Дарья Миронова