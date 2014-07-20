Движение поездов на "красной" ветке восстановлено после ремонта путей

Движение на "красной" ветке метро восстановили

Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановили после ремонта путей, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее для замены дорожного полотна было частично закрыто движение. Ограничения на вход, выход и пересадки коснулись шести станций - "Красные ворота", "Кропоткинская", "Чистые пруды", "Лубянка", "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина".

В год в метрополитене по регламенту меняется до 80 километров путей, в том числе шпалы и стрелочные переводы.

Ранее M24.ru сообщало, что перед введением Сокольнической линии в эксплуатацию пройдет необходимый объем испытаний.