Полный контакт: как МЦК интегрируют в городскую инфраструктуру

В столице полным ходом идет подготовка к открытию Московского центрального кольца (МЦК). Первых пассажиров новая железная дорога примет уже ближайшей осенью.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сейчас в тестовом режиме по линии курсируют 14 поездов "Ласточка". Строители устанавливают на станциях турникеты, доделывают платформы и переходы, а также размещают таблички с навигацией. В ближайшее время предстоит благоустроить почти 3 тысячи гектаров прилегающей территории.

О скором открытии напоминают и новые схемы, которые начали расклеивать в метро. На них указаны все пересадки на новую линию. Обновленные схемы появятся на всех станциях и в вагонах подземки до конца августа.

Символика Московского центрального кольца

Также в подземке появились таблички станций с переходом на МЦК. Вместо перечня станций новой линии метро, надпись гласит – "МЦК скоро открытие". Соответствующие указатели разместили и в переходах. Однако пока что они заклеены, чтобы не путать пассажиров.

Последним новшеством стало переименование 14 автобусных остановок. Теперь их названия совпадают с названиями станций МЦК, расположенных по соседству. Как отмечает Мосгортранс, это сделано для того, чтобы пассажирам было проще ориентироваться при пересадке.

Какие остановки переименовали

Маршрут Было Стало Автобус № 4, 69, 152, 869; троллейбус № 54, 66 "Платформа Тестовская" "Станция Шелепиха" Автобус № 05, 64, 132, 255 "Метро "Спортивная" "Станция Лужники" Автобус № 9, 186, 670; трамвай № 20, 40, 43 "2-я улица Машиностроения" "Станция Дубровка" Автобус № 161, 633 "2-я улица Машиностроения - Колледж № 27" "Станция Дубровка" "Автобус №161, 633; троллейбус №38" "2-й Угрешский проезд" "Станция Угрешская" Трамвай №20, 40, 43 "Угрешская улица" "Станция Угрешская" Автобус №Н3, троллейбус №22 "Мост Окружной железной дороги" "Станция Измайлово" Автобус №621к, троллейбус №57 "Мост Окружной железной дороги" "Станция Балтийская" Трамвай №23, 30, 31 "Светлый проезд" "Станция Стрешнево" Автобус №90, 123, 621 "Локомотивное депо "Лихоборы" "Станция Коптево" Автобус №36, 245, 702 "Проспект Буденного" "Станция "Шоссе Энтузиастов" Автобус №41, 121, 826 "Севастопольский проспект" "Станция Крымская" Автобус №25, 44 "Нагорный проезд" "Станция Верхние Котлы" Автобус №142, 275, 700, Т1; троллейбус №1к, 8, 40, 71; трамвай №3, 16, 35, 47 "Центр международной почты" "Станция Верхние Котлы"



Перевозчик обещает оптимизировать существующие маршруты и открыть новые. Ожидается и появление новых остановок наземного транспорта.

В столичном метрополитене и на МЦК будет действовать единая билетная система. По одному проездному пассажиры смогут проехать в электричке и бесплатно пересесть в течение 90 минут на метро или монорельс.

"Единый", "90 минут" и "Тройка" можно будет приобрести как в кассах подземки, так и на станциях МЦК. Их стоимость будет одинаковой.

Право бесплатного проезда на МЦК получат более трех миллионов льготников. Среди них пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, ветераны труда, многодетные родители и почетные доноры.

Также на Московском центральном кольце будут действовать социальная карта москвича и социальные карты студента и школьника.

Новая кольцевая железнодорожная линия станет вторым полноценным контуром метро (после Кольцевой линии), который будет полностью интегрирован в систему столичной подземки с помощью транспортно-пересадочных узлов.

Протяженность МЦК составляет 54 километра, по нему будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Всего на кольце будет 31 станция, из них 17 соединят с 11 линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками.