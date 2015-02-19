Прокуратура повесит в метро 16 тысяч плакатов против коррупции и диггерства

Фото предоставлено прокуратурой московского метрополитена

Прокуратура московского метрополитена в марте развесит в подземке 16 тысяч плакатов с социальной рекламой. Пассажирам напомнят о штрафах за диггерство, о том, что в подземку нельзя спускаться пьяным, курить. А москвичей, столкнувшихся с коррупцией в метро, призовут обращаться в прокуратуру. Об этом M24.ru рассказал прокурор подземки Александр Рыбак. По его словам, социальная реклама появится в каждом вагоне, а также на щитах вдоль эскалаторов.

Как рассказал Рыбак, эскизы социальной рекламы уже разработаны. Сейчас плакаты находятся в печати. Заказано около 16 тысяч экземпляров. “Мы охватим всю территорию метрополитена, - заявил прокурор. - Рекламу разместят в каждом вагоне метрополитена и на щитах на спусках с эскалаторов на каждой станции. В марте реклама уже должна появиться в подземке”.

Все плакаты оформлены в фирменном стиле московского метрополитена. Основные цвета - красный, черный и серый. На одном из плакатов пассажирам напоминают, что в метро запрещено диггерство. Тем, кто незаконно проникает в тоннели, вентиляционные шахты и другие служебные помещения метро грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо административный арест до 10 суток.

Фото предоставлено прокуратурой московского метрополитена



В подземке повесят также плакат: “Вместе против коррупции”. В нем сообщается: о каждом случае вымогательства и провокации взятки, совершенными должностными лицами или полицейскими в метро нужно сообщать в прокуратуру. Слоган такой: “Пусть каждый гражданин в борьбе с коррупцией сделает то, что он в состоянии сделать”.

О том, что в подземке строго запрещено курить, знают все. Но о запрете дымить на расстоянии 15 метров от станций многие забывают. Этот вопрос регулирует федеральный закон “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака” от 23 февраля 2013 года. В метро появится плакат, который напоминает, что за курение около станций метро придется заплатить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Фото предоставлено прокуратурой московского метрополитена



Кроме того, в подземке разместят рекламу, напоминающую о запрете “спайсов”. Плакат разъясняет, что о каждом известном случае распространения курительных смесей надо сообщать в прокуратуру, службу наркоконтроля или в полицию. Те, кто решит добровольно сдать наркотики, освобождаются от уголовной ответственности.

Фото предоставлено прокуратурой московского метрополитена



Также появится плакат, напоминающий, что в метро запрещено распивать алкоголь или находиться в нетрезвом виде. За эти нарушения пассажирам грозит штраф от 500 рублей до 1 тысячи или даже административный арест до 15 суток.

Фото предоставлено прокуратурой московского метрополитена



Автор сайта "Мир метро" Дмитрий Аксенов считает, что метрополитен - одна из наиболее эффективных площадок для размещения социальной рекламы. Прокуратура получит большую аудиторию - в день подземкой пользуется до 9 миллионов человек. “Есть три основных места, где публикуют социально важную информацию: в метро, на щитах вдоль дорог и в формате видеороликов на телевидении. Так вот на дороге автомобилисты больше следят за движением и на плакаты стараются не отвлекаться. Телезрители во время рекламы часто либо выключают звук, либо переключают канал. В метро же, особенно на эскалаторе, все равно делать нечего, поэтому многие пассажиры рассматривают рекламные щиты”.

По словам члена совета Гильдии маркетологов Николаса Коро, для того, чтобы социальная реклама была действенна, она должна пугать. “Просто текста и сообщения о том, какие статьи пассажир нарушает, может оказаться не достаточно, чтобы изменить его поведение. Социальная реклама должна пугать в хорошем смысле слова. Плакаты могут сообщать, например, сколько диггеров умерло или пострадало в метро из-за нарушения правил безопасности или как именно “спайсы” разрушают организм, какие органы повреждают”, - говорит эксперт. По словам Коро, также можно добавить пугающие фотографии на эти плакаты, как это было сделано с изображениями на пачках сигарет.

Анастасия Мальцева