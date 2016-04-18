На трех станциях метро запустили пилотный проект по очистке воздуха

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На трех станциях метрополитена установили специальные системы, очищающие воздух. Пилотный проект запустили на станциях "Киевская", "Боровицкая" и "Новокузнецкая". Об этом в интервью m24.ru сообщил первый замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов. По результатам пилота будет принято решение об эффективности системы. Кроме того, к 2019 году в метро обновят всю систему вентиляции.

"На трех станциях ("Киевская", "Боровицкая", "Новокузнецкая") реализуем пилотный проект – установили специальные системы, очищающие воздух. По результатам пилота будет принято решение о целесообразности дальнейшего использования таких установок в метро", – пояснил Булатов.

По его словам, к 2019 году в метрополитене также обновят всю систему вентиляции. "Мы проводим масштабную замену систем вентиляции: уже 700 вентиляторов заменены на новые, еще 309 будут заменены к 2019 году", – заключил собеседник m24.ru.

На данный момент в метро воздух на станциях обновляется до На данный момент в метро воздух на станциях обновляется до четырех раз в час . Обновление воздуха обеспечивает тоннельная вентиляционная установка и "поршневый эффект" от движения поездов. Вентиляционные шахты метрополитена находится на станциях и в перегонных тоннелях. У каждой шахты есть два режима работы: вытяжка и нагнетание. Летом свежий воздух с улицы попадает на станцию, затем уходит в шахты, оттуда – в перегонные тоннели и, нагретый, снова выходит на поверхность. Зимой наоборот: холодный воздух сначала попадает на перегон, а затем на станцию. В каждой шахте стоят два вентилятора, которые обеспечивают его приток и отток. Обычно работает один вентилятор, а второй включают в особых случаях. Системой климат-контроля сейчас оборудованы 30 процентов подвижного состава метро. Кондиционеры есть во всех поездах на Кольцевой, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской линиях. Треть поездов на Арбатско-Покровской и Бутовской ветках также оборудованы системой охлаждения. В 2017 году метрополитен начнет получать новый подвижной состав со сквозным проходом, улучшенным салоном, а также с увеличенным дверным проемом, вагоны поезда будут оснащены системой климат-контроля. Кроме того, в этом году к жаркому сезону на 20 станциях установят "летние двери". Решетки вместо стандартных дверей поставят на самых "жарких" станциях, а в дальнейшем – на двери всех станций, где позволяет конструкция вестибюлей.





Врач аллерголог-иммунолог Ирина Шамонина уверена, что система очистки воздуха в метро способствует его обеззараживанию. "Это делается для очищения воздуха от болезнетворных бактерий, вирусов, от пыльцы, которая может вызывать приступы аллергии у пассажиров", – пояснила она.

По ее словам, в подземке все болезни и вирусы очень быстро распространяются. "Метро – очень благодатная почва для распространения вирусов, особенно для детей опасны вирусы герпеса. Во время сезонной эпидемии риск заражения вирусом гриппа резко повышается, причем грипп сейчас сильно мутирует, – отметила специалист. – Система очистки позволит избежать стихийных случаев заболевания".

Шамонина добавила, что очищающая система поможет уничтожать неприятные запахи в метро. "Эта система также поможет избавиться от неприятных запахов в случае задымления в подземке", – заключила врач.

Доцент кафедры мостов, тоннелей и транспортных конструкций Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Сергей Зеге рассказал, что в метрополитене есть две системы, очищающие воздух.

"Есть система вентиляции и есть система дымоудаления. При очистке воздуха идет увлажнение или наоборот подсушивание, то есть делается воздух наиболее безопасным в плане санитарии, который был бы приятнее посетителям метро. Система дымоудаления – это совершенно другая система, которая применяется именно при чрезвычайных ситуациях", – отметил эксперт.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что пассажиры могут не заметить существенных изменений в состоянии воздуха. "Вряд ли пассажир подумает, что он не заболел именно из-за системы обеззараживания воздуха. Однако пассажиры чувствуют высокую или низкую температуру, сильную влажность или неприятные запахи – здесь помогают система вентиляции и кондиционеры в вагонах", – отметил он.

Янков добавил, что для эффективной работы необходимо установить системы очистки на всех станциях. "Специалисты уже определят, насколько это будет эффективно", – заключил собеседник m24.ru.

Напомним, во время эпидемии гриппа и ОРВИ в метро поезда будут обрабатывать ультрафиолетом, а пассажирам выдавать влажные салфетки. В подземке ежедневно проводится влажная уборка станций и дезинфекция вагонов с использованием традиционных обеззараживающих средств. Сидения и вагоны моют в ручную, а внутреннюю поверхность составов очищает специальная установка.

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Анатолий Федотов, Марина Курганская