Гамид Булатов: "Где возможно, будем делать новые выходы из метро"

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В метро активно меняют передвижной состав – на Таганско-Краснопреснеской линии в следующем году запустят около 200 вагонов со сквозным проходом, затем заменят составы и на других линиях. В ближайшее время власти определятся с судьбой монорельса и решат, запустят на эстакаду трамвай или нет. В интервью m24.ru первый заместитель главы департамента транспорта Гамид Булатов рассказал о новинках в метро: в этом году откроют новый вход у "Маяковской", внедрят новые системы вентиляции и очистки воздуха и установят летние двери без стекол.

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– Гамид Баширович, расскажите, пожалуйста, про открытие МКЖД. Первый тестовый запуск обещали провести уже в апреле. Сдвинулись ли сроки? Насколько сейчас кольцо готово к запуску движения?

– Проект МКЖД на завершающей стадии, город активно готовится к его запуску. Готовность второй кольцевой линии метро – практически 80 процентов. Тестовый запуск планируется провести до конца мая и в этом году запустить пассажирское движение. Уже сейчас начали благоустраивать территорию вокруг станций: в 200–300 метрах от кольца высадят деревья, поставят скамейки и стелы с навигацией. Для того, чтобы было удобно добираться до станций МКЖД, разработано более 30 новых автобусных маршрутов, а у 13 транспортных узлов появятся парковки. В целом подход к этому вопросу максимально серьезный: на организацию новой дорожно-уличной сети, остановок, маршрутов общественного транспорта выделено порядка 326 миллионов.

– Когда будут построены станции МКЖД и переходы, соединяющие платформы кольцевой дороги со станциями метро и станциями радиальной железной дороги?

– Сейчас стройка в активной фазе, к первому сентября строители планируют завершить большинство объектов, а в течение следующего года будут облагораживать территории вокруг станций. У всех станций МКЖД будут автобусные остановки нового типа – с навигацией и навесами. ОАО "РЖД" выделило 74,8 миллиарда рублей на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, Москва выделила более 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов – на организацию перевозок, 15,5 миллиарда рублей – на строительство ТПУ. Что касается ТПУ, здесь ожидается привлечение инвестиций за счет продажи участков, прилегающих к ТПУ, под коммерческую застройку. Благодаря этому удастся вернуть затраченные средства в бюджет города.

– Сколько именно станций будет готово к началу движения?

– К сентябрю будут открыты все станции МКЖД, но не все пересадки будут реализованы в первой очереди строительства. Так, например, некоторые пересадки на пригородные электрички будут сделаны в 2017–2018 годах. Или, например, пересадки на строящиеся станции метро. Из 17 станций с пересадками на метро на 11 станциях пересадка будет реализована по принципу "сухие ноги", то есть пассажиру не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить вид транспорта. Теплый комфортный переход – это очень важно, так как без него многие могли бы отказаться от пересадки с других линий метро на МКЖД.

– Когда девелоперы начнут строительство вокруг станций?

– В начале года уже был завершен первый аукцион на застройку территорий вокруг ТПУ "Ботанический сад". Планируется, что частные инвестиции будут привлекаться к застройке территорий вокруг восьми ТПУ МКЖД, включая "Ботанический сад". Территории вокруг станций будут развиваться в основном после запуска движения. Так, например, большое развитие ждет территорию бывшего завода ЗИЛа.

МКЖД: как идет строительство

– Готов ли новый подвижной состав для МКЖД? Чем он будет отличаться от другого подвижного состава?

– В депо "Подмосковная" пришли первые 12 поездов "Ласточка" для МКЖД. Это современные, комфортные поезда. Сейчас перевозчик, ОАО "РЖД", приводит этот подвижной состав в полное соответствие нашим требованиям. От межрегиональных "Ласточек" поезда для второй кольцевой линии метро отличаются меньшим количеством сидений, за счет этого увеличивается вместимость вагона.

Если у межрегиональной "Ласточки" компоновка сидений "три плюс два" – в одном ряду по три сидения, а в другом по два, то в новом поезде должно быть по два сидения в правом и левом ряду. За счет этого проход в наших "Ласточках" будет шире, и вместо ручек появятся поручни, как в метро. Вместо стеллажей для багажа появятся велокрепления. Всего кольцо будет обслуживать 33 таких поезда.

− Как будут оборудованы вагоны?

– В вагонах будут информационные панели, Wi-Fi. Мы хотели бы, чтобы на МКЖД Wi-Fi работал не хуже, чем в метро. Планируем сделать единую систему авторизации, чтобы пассажир при пересадке из метро на МКЖД не проходил регистрацию заново.

m24.ru/Репродукция Владимира Яроцкого, схема линии МКЖД



− Сколько пассажиров, по вашим расчетам, будут пользоваться второй кольцевой линией метро?

− По расчетам НИиПИ Генплана, к 2025 году МКЖД будут пользоваться до 300 миллионов пассажиров в год. В первые годы, конечно, будет меньше, ориентируемся на 75–100 миллионов. Первые поезда будут состоять из пяти вагонов, а затем, по мере увеличения пассажиропотока, их количество увеличим до десяти, за счет чего обеспечим необходимую провозную способность.

– С каких видов транспорта придут эти пассажиры и почему выберут МКЖД?

– Мы рассчитываем, что примерно половина потенциальных пассажиров второго кольца метро – люди, которые сейчас пользуются другими линиями метрополитена. Эти пассажиры выберут МКЖД, потому что это позволит им экономить время в пути до трех раз. Так, например, по нашим расчетам, более чем втрое сократится время в пути от станции "Владыкино" до "Бульвара Рокоссовского", практически втрое – от "Международной" до "Ленинского проспекта". Благодаря такому перераспределению пассажиропотока снизится нагрузка на критических перегонах радиальных линий метро и значительно разгрузится Кольцевая линия – на 15 процентов в 2016 году и уже практически на 20 процентов в 2020 году.

Также часть пассажиров придет с пригородного железнодорожного транспорта. По нашим оценкам, это около 20 миллионов пассажиров в первый год с увеличением до 60 миллионов пассажиров в последующие годы. Конечно, при условии наличия всех запланированных пересадок на радиальные направления железной дороги. Это поспособствует разгрузке железнодорожных вокзалов и прилегающих к ним станций метро более чем на 20 процентов.

К чемпионату мира по футболу парк поездов обновим на 60 процентов



− Расскажите теперь про метро, когда поступит новый подвижной состав?

– Новый подвижной состав со сквозным проходом и улучшенным салоном, а также с увеличенным дверным проемом мы получим в первом квартале 2017 года, в январе-феврале. Сейчас у нас уже курсируют вагоны со сквозным проходом − модернизированные вагоны 760-й серии. Сейчас их всего три. В массовом количестве подвижной состав принципиально нового типа – 765-й серии – появится в 2017 году, примерно по 200 поездов – в течение четырех лет, всего 768 поездов.

Они будут курсировать по самой загруженной линии метро – Таганско-Краснопресненской. На этой линии вагонам около сорока лет. На других ветках планируем начать менять подвижной состав в 2018 году. В целом с 2010 года, когда мы начали менять подвижной состав метро, мы обновили парк поездов на 37–38 процентов, а к чемпионату мира по футболу обновим на 60 процентов.

− Планируете сокращать интенсивность движения или, наоборот, увеличивать?

− Сокращать не планируем, это просто преступление, возникнет давка в метро. Интенсивность можно только наращивать. Интенсивность движения заложена под 40 пар поездов. В идеале на Серпуховской, Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линиях должны ходить 40 пар поездов с интервалом полторы минуты. Мы стараемся сохранять и даже наращивать этот темп. Кроме того, мы начинаем переходить на график будних дней в выходные.

Так, мы уже ввели график рабочего дня по субботам на Кольцевой линии, увеличив парность поездов с 22 до 28. Планируем и на других линиях наращивать интенсивность движения по субботам, в Москве, судя по пассажиропотоку, это давно уже не выходной день. Плюс по будням в околопиковые часы (с 09.00 до 11.00 и с 01.00 до 17.00, с 19.00 до 20.00) добавим количество поездов. Обычно в околопиковое время на линии выпускают 20–22 пары поездов, но мы хотим увеличить до 28–30 – примерно на 20 процентов. Сейчас мы анализируем загрузку в околопиковое время на каждой линии, после этого добавим поезда. В первую очередь это сделаем на Кольцевой линии, затем на всех остальных.

Сокращать интервалы движение не планируем – это просто преступление, возникнет давка в метро



– Когда именно движение станет более интенсивным в околопиковое время?

– Уже летом, в теплое время года переполненность вагонов чувствуется особо остро, поэтому важно пустить дополнительные поезда уже к середине мая, летний сезон у нас начинается 15-го числа.

– Еще один важный летний вопрос: как будут улучшены вентиляционная система и система кондиционирования в метро?

– Мы проводим масштабную замену систем вентиляции: уже 700 вентиляторов заменены на новые, еще 309 будут заменены к 2019 году. Таким образом, все системы вентиляции в Московском метрополитене будут обновлены. Плюс сейчас на трех станциях – "Киевской", "Боровицкой", "Новокузнецкой" – реализуем пилотный проект: установили специальные системы, очищающие воздух. По результатам пилота будет принято решение о целесообразности дальнейшего использования таких установок в метро.

– А какие меры примете, чтобы охлаждать воздух?

В метро уберем деревянные двери и поставим решеточки



– Сделаем летние двери. Уберем деревянные двери и поставим решеточки, чтобы вентиляция была круглосуточно. В прошлом году прошел пилотный проект, а в этом году сделаем решетки на 20 самых жарких станциях, а в дальнейшем установим их везде, где это позволяет конструкция вестибюлей. Переход на летние двери мы готовы начать в любое время, как только среднесуточная температура воздуха достигнет значения выше 25 градусов. Аналогичным образом поступили метрополитены Лондона и Парижа – там тоже ночью станции охлаждаются через летние двери-решетки.

– А станции вообще без дверей не останутся?

– Конечно, нет. Без дверей нельзя – это небезопасно. Двери будут с железными решетками. Суть в том, чтобы за ночь станции проветривались и наполнялись прохладным воздухом, тогда температура на станциях ощутимо снизится, а с закрытыми дверьми получается некий термос.

– Для маломобильных граждан сделаете передвижение более удобным?

– Да, там, где идет ремонт вестибюлей и подуличных переходов, укладываем гранитную тактильную плитку, лестничные сходы оборудываем удобными поручнями из нержавеющей стали, устанавливаем пандусы из гранитных плит. Появятся предупредительные тактильные полосы перед турникетами, тактильные направляющие, контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.

– Появятся ли в этом году новые перехватывающие парковки у станций метрополитена?

– Да, это один из самых востребованных сервисов, их заполняемость практически стопроцентная. В этом году введем десять новых перехватывающих парковок вместимостью 2579 машино-мест. Парковки появятся на станциях "Волоколамская", "Теплый Стан", "Багратионовская", "Бауманская", "Петровско-Разумовская", "Зябликово" и "Пятницкое шоссе" (две парковки), "Румянцево" и "Саларьево".



− Гамид Баширович, в метро тестировали новые устройства шумоподавления. Когда они начнут работать на станциях?

− Мы определили несколько зон, потенциально интересных пассажирам: кассовая зона, центр зала и платформы. На платформе установить прибор шумоподавление можно, но это не будет работать – устройства имеют ограниченный радиус действия. От шума в этом случае мы будем уходить по-другому – за счет новых современных поездов и ремонта путевой инфраструктуры. Кассовые зоны мы переоборудуем в рамках программы благоустройства вестибюлей: после ремонта в каждой кассе установим переговорное устройство, благодаря которому кассир и пассажир будут хорошо друг друга слышать. А в центре зала рядом со стелами "Инфо-SOS" мы решили установить специальные устройства для шумоподавления в виде ракушек.

−Как это будет работать?

− Надо будет просто подойти к стеле информации, а само устройство шумоподавления закрепят сверху. В радиусе двух-трех метров будет очень тихо, как в комнате, – на уровне 20–30 децибел. В первую очередь такие устройства появятся на станциях внутри кольца.

− Расскажите про систему безопасности и видеонаблюдения, каких нововведений ждать в этом году?

− До конца года мы реализуем проект интеллектуальной системы видеонаблюдения во всем метрополитене. Сейчас он в активной фазе.

В первую очередь мы установим камеры в вестибюлях



− Речь идет о камерах, распознающих лица?

− Нет, это не биометрические камеры, нет автоматического распознавания лиц, но их будет хорошо видно. Сейчас камер в метро мало и они старые. Их будет гораздо больше, и через пункт управления можно будет контролировать все досмотровые зоны, эскалаторы, вестибюли. В первую очередь мы установим камеры в вестибюлях. Затем у эскалаторов, можно будет смотреть, работают ли они или скопилась очередь.

Эскалаторы московского метро

− Скажите, пожалуйста, а почему все время один эскалатор не работает?

– Сейчас мы проводим работу по оптимизации времени работы эскалаторов. На большинстве станций даже во внепиковые часы работают все эскалаторы, если они не находятся на плановом ремонте.

В ближайшее время мы откроем еще один выход на станцию метро "Маяковская" – на Тверскую.



− Вы говорили о новых выходах и входах в метро. Эта идея как-то получила свое развитие?

− Да, в ближайшее время мы откроем еще один выход на станцию метро "Маяковская" – на Тверскую. На противоположной стороне от работающего сейчас выхода на Тверскую. Есть масса старых выходов, которые законсервировали в свое время, но мы планируем открывать.

− А на "Комсомольской" появится новый вход?

− Там нет законсервированных входов, поэтому возможно только строительство новых. Это было бы отличным решением проблемы – на сегодняшний день это самый загруженный узел в московском метро: суточный пассажиропоток только на вход составляет 200 тысяч пассажиров. В целом мы понимаем, что станции перестроить нельзя, но там, где возможно сделать новые выходы, будем стараться. По этому же пути идет и Лондон — там за 150 значительно изменилась логистика, над землей вырос пассажиропоток, и систему подземки адаптировали под эти новые условия.

– Как будет развиваться монорельс?

– Город работает над техническим обоснованием новой транспортной системы монорельса. Монорельс как элемент транспортной инфраструктуры будет адаптирован к современным потребностям города, при этом транспортная доступность сохранится. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе и альтернативный, при котором трамваи смогут курсировать по эстакаде. В ближайшие месяцы город определится с этим вопросом.

Беседовала Марина Курганская