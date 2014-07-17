В катастрофе в метро погиб отец баскетболиста УНИКСа Вадима Панина

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Отец игрока баскетбольного клуба УНИКС из Казани Вадима Панина Александр Панин стал жертвой катастрофы в московском метро. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"У баскетболиста УНИКСа Вадима Панина в этой катастрофе погиб отец. Мы понимаем, как невыносимо трудно тебе сейчас, Вадим. Прими наши соболезнования по поводу невосполнимой утраты. Пусть твое спортивное мужество поможет тебе пережить это горе", - говорится в сообщении на сайте баскетбольного клуба.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.