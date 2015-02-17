Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

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На Калужско-Рижской линии метрополитена восстановлено движение поездов, сообщили M24.ru на "горячей линии" столичной подземки. Движение составов входит в прежний график.

Ранее поезда на "оранжевой" ветке метро задерживались и ходили с увеличенным интервалами. Это было связано с техническими неполадками состава на перегоне "Ботанический сад" – "Свиблово".

Сегодня поезда задерживались также и на "серой" ветке метро. Это было связано с падением человека на рельсы на станции "Чертановская".

Инцидент на платформе при движении из центра произошел в 11.46. Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Однако он не уточнил информацию о состоянии пострадавшего.