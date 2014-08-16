Из-за фестиваля варенья в центре Москвы ограничат движение транспорта

В выходные в центре Москвы ограничат движение транспорта

С 15 по 17 августа в Москве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Московское варенье", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, с 23.00 15 августа до 08.00 17 августа движение транспорта ограничат на участках: улица Тверская - от Пушкинской площади до Манежной, и улица Моховая - от Манежной площади до Лубянской, а также полностью будет перекрыта улица Петровка.

С 10.00 до 01.00 16 августа будет закрыт выход со станций метро "Охотный ряд" из перехода в районе Исторического музея и выход из северного вестибюля станции на Театральную площадь. В это же время будет закрыт выход и вход на станцию "Лубянка", находящийся в здании по адресу: улица Никольская, дом 12.

15 августа с 19.00 и до окончания мероприятия 17 августа троллейбусы №1 будут следовать от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник"; №12 - от больницы МПС до Белорусского вокзала. Троллейбусы №15 и 31 будут работать с увеличенными интервалами.

Кроме того, автобусы №12ц проследуют от Дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала", №Н1 - в ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 августа - от Аэропорта Шереметьево-1 до Белорусского вокзала и от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник"; №Н2 - в ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 августа при движении к Лубянской площади будут следовать от Арбатской площади по улице Знаменка, улице Моховая, далее своей трассой.

16 августа с 11.00 и до окончания мероприятий троллейбусы №2 будут курсировать от конечной станции "Фили" до метро "Александровский сад", №9 - от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка, №33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

Троллейбусы № 44, 45 и 63, автобусы № 6 и 25 будут работать с увеличенными интервалами.

Фото: dt.mos.ru