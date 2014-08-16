Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 августа 2014, 09:54

Из-за фестиваля варенья в центре Москвы ограничат движение транспорта

метро транспорт наземный транспорт ограничение движения Московское варенье

В выходные в центре Москвы ограничат движение транспорта

С 15 по 17 августа в Москве будет ограничено движение транспорта в связи с проведением фестиваля "Московское варенье", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, с 23.00 15 августа до 08.00 17 августа движение транспорта ограничат на участках: улица Тверская - от Пушкинской площади до Манежной, и улица Моховая - от Манежной площади до Лубянской, а также полностью будет перекрыта улица Петровка.

С 10.00 до 01.00 16 августа будет закрыт выход со станций метро "Охотный ряд" из перехода в районе Исторического музея и выход из северного вестибюля станции на Театральную площадь. В это же время будет закрыт выход и вход на станцию "Лубянка", находящийся в здании по адресу: улица Никольская, дом 12.

15 августа с 19.00 и до окончания мероприятия 17 августа троллейбусы №1 будут следовать от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник"; №12 - от больницы МПС до Белорусского вокзала. Троллейбусы №15 и 31 будут работать с увеличенными интервалами.

Кроме того, автобусы №12ц проследуют от Дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала", №Н1 - в ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 августа - от Аэропорта Шереметьево-1 до Белорусского вокзала и от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник"; №Н2 - в ночь с 15 на 16 и с 16 на 17 августа при движении к Лубянской площади будут следовать от Арбатской площади по улице Знаменка, улице Моховая, далее своей трассой.

Ссылки по теме

16 августа с 11.00 и до окончания мероприятий троллейбусы №2 будут курсировать от конечной станции "Фили" до метро "Александровский сад", №9 - от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка, №33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник".

Троллейбусы № 44, 45 и 63, автобусы № 6 и 25 будут работать с увеличенными интервалами.

Фото: dt.mos.ru

Фестиваль "Московское варенье"

В фестивале "Московское варенье", который продлится до 17 августа, принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров. Фестиваль расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

На фестивале представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Проект станет продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".

Сайты по теме

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать