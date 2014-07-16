На "Киевской" и "Арбатской" введен бесплатный проход для пассажиров

На станциях "Киевская" и "Арбатская" в связи с аварией 15 июля введен бесплатный проход в метро, сообщает корреспондент M24.ru.
Такая мера была введена для того, чтобы пассажиры не задерживались на входе. О том, что проезд оплачивать не надо, сообщают с помощью громкоговорителей сотрудники УВД на метрополитене.
Ссылки по теме
Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.
Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.
Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.
Оперативная информацияГорячие линии
Больницы