На "Киевской" и "Арбатской" введен бесплатный проход для пассажиров

На станциях "Киевская" и "Арбатская" отключили турникеты

На станциях "Киевская" и "Арбатская" в связи с аварией 15 июля введен бесплатный проход в метро, сообщает корреспондент M24.ru.

Такая мера была введена для того, чтобы пассажиры не задерживались на входе. О том, что проезд оплачивать не надо, сообщают с помощью громкоговорителей сотрудники УВД на метрополитене.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.