По следам аварии: машинист метро рассказал о возможных причинах ЧП

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельсов сошли три вагона. Корреспондент сетевого издания M24.ru пообщался с машинистом столичной подземки Евгением и узнал, что могло стать причиной одной из самых крупных техногенных аварии в истории московского метро.

- В чем, по-вашему, могла заключаться причина аварии?

- Например, неисправность состава, такая довольно серьезная: кто-то где-то чего-то не докрутил, не уследил - какая-то деталь отвалилась. Могло быть даже как: что-то в тоннеле отвалилось, попало на путь и ослабило напряжение. Могла быть неисправность пути, могла быть неисправность колесных пар - все, что угодно. Диггеры те же самые, которые иногда по тоннелям лазят: ему вот нечего делать, он положил какой-нибудь болт или камень на рельсы - в принципе из-за этого состав мог сойти.

Фото: forum.nashtransport.ru

Как считаете, виноват ли в случившемся конкретно машинист?

- Машинист всегда должен следить за состоянием пути и его свободностью. Если бы он этого не делал, подобная авария могла произойти уже миллион раз. Вспомнить хотя бы случай в прошлом году - тогда строительная свая пробила один из вагонов метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Вот если бы машинист в том случае не проследил, последствия были бы страшными. А так он увидел сваю и применил экстренное торможение. Кстати, во вторник заявили, что авария произошла из-за экстренного торможения. Так вот такое возможно только в кино. В реальных условиях, применяя экстренное торможение, составу с рельсов сойти довольно сложно.

- Расскажите, что вообще должен делать машинист при возникновении внештатной ситуации?

- Он должен применить экстренное торможение, и если с ним самим ничего не случилось, должен доложить о произошедшем диспетчеру, потребовать снятия высокого напряжения и приступить к эвакуации пассажиров - организованными маленькими группами по 5-7 человек. В каждую группу он должен определить - при наличии - сотрудников полиции, военных или просто мужиков здоровых, назначить их старшими группы и объяснить, кому, как и куда выходить.

Фото: m24.ru

- Каким образом контролируют ситуацию диспетчеры?

- Диспетчер просто видит, идет состав со сбоем, то есть с отклонением от графика, или нет. Он всегда может выяснить причину, почему состав опаздывает и что там происходит. Если же машинист докладывает о необходимости снятия высокого напряжения, то сотрудник дает заявку энергодиспетчеру, и тот уже снимает. Кроме того, если состав встал в тоннеле или на станции, диспетчер задерживает впереди и сзади идущие поезда.

- Какие действия осуществляет машинист в случае аварии?

- У него есть связь с диспетчером: он снимает трубку, нажимает кнопку, связывается с ним. Кроме того, существует кнопка связи с пассажирами. Там целая куча манипуляций - в каждом составе по-разному.

- Какие технологические нюансы новых составов выходят на первый план при аварии?

- Там машинист может дистанционно отключить вагон, не выходя из кабины: может отключить свет и двигатель, отжать токоприемники, дистанционно открыть двери - именно в одном вагоне. К примеру, на "Русиче", с которым во вторник произошла авария, не все конечно, но большую часть из этих манипуляций тоже возможно сделать.

Фото: m24.ru

В результате инцидента в московском метро погибли 23 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено.

После аварии на Арбатско-Покровской линии метро были проверены все стрелочные переводы в подземке, замечаний выявлено не было. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.

Тимур Фехретдинов