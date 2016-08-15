Станции метро "Ховрино" и "Беломорская" откроют к концу 2017 года

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Станции "Ховрино" и "Беломорская" Замоскворецкой линии метро планируется открыть в конце 2017 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в настоящее время станция "Ховрино" уже готова. Однако из-за остановки строительства станции "Беломорская", сроки ввода всего участка пришлось сдвинуть.

Ранее строительство станции "Беломорская", которую планировалось открыть на перегоне между станциями "Речной вокзал" и "Ховрино", было приостановлено по просьбам местных жителей.

Впоследствии жители близлежащих районов обратились с просьбой возобновить строительство и открыть эту станцию. Сейчас работы ведутся в полном объеме.

Заммэра также добавил, что станция "Беломорская" будет построена по технологии "top-down", которая до этого в России не применялась. Данная технология заключается во вдавливании грунта и формировании котлована будущей станции.

"Эта технология применяется для строительства станций на уже существующих тоннелях метро. Применение этой технологии позволяет минимизировать влияние стройки на окружающие районы, тем более что станцию "Беломорская" мы возводим в условиях плотной жилой застройки", – рассказал Хуснуллин.



Глубина будущей станции "Беломорская" составит 25 метров.​