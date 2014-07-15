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Город

15 июля 2014, 14:46

Авария на Арбатско-Покровской линии: комментарии очевидцев

метро поезд авария чп

Фото: forum.nashtransport.ru

Утром 15 июля в московском метро произошла авария, вызвавшая гибель более 10 человек. Она спровоцировала огромные пробки на Кутузовском проспекте и стала главной новостной темой городских и федеральных СМИ. Не обошла тема стороной и социальные сети.

Первым делом очевидцы трагедии стали делиться своими рассказами о произошедшем:

Фото: @vanya010z

Очевидец Александр Загнибеда в Facebook рассказывает: "Сколько там людей осталось... Мой вагон всмятку. Я вылетел из центра вагона в крайнюю секцию. Осталась часть вагона с одним окном. Всех старался успокоить. Висел на отрывке поручня. Попросил парней сорвать форточку. А потом выбить окно. Высота около 4 метров. Вылезли по кабелям. Столько трупов.... Людей без сознания. Выйти было не куда. Нашли проем закрытый жестяными листами, арматурой и толстыми кабелями. Дым, запах гари. Паленого кабеля. Краски. Все кричат. Паника. Нашелся мужик с молотком. У всех массовый шок. Сбили молотком мелкие армататуры. Выдавили жестяные листы. Оказалось - это выход на строй площадку метростроя. Пока рубили, приходилось подсвечивать, принимать людей сверху. Успокаивать людей. Пытаться дышать гарью. Но я жив. Я рад, что я не потерял сознание. Потому что можно было там и остаться. Потом долгий выход по строительным туннелям. Связи нет нигде".

Фото: @alex_sazykin

Пользователь Twitter @AlexNaryshkin также оказался очевидцем трагедии и поделился своими впечатлениями: "Пострадавших складывают. Вниз постоянно спускаются с носилками. Выносят наружу. Кто без сознания, кто стонет от боли", "Очевидец из 3-го вагона рассказал, что первые два сошли с рельсов. Задымилось. Людей вытаскивали сами из искореженных вагонов. МЧС ждали час".

По словам очевидцев, городские службы оперативно отреагировали на произошедшее. Пользователь Андрей Поляков пишет в Facebook: "Я живу недалеко от Славянского бульвара, где сегодня и случилась авария. Я туда пришел через 15 минут примерно после того как все случилось, ехал на работу. Уже были пожарные, куча скорых, уже ходили бесплатные автобусы до Киевской. Поймал машину, едем мимо Парка Победы. Там уже тоже куча скорых, пожарных, вытаскивают людей на носилках, носятся менты и скорые. Все четко".

При этом многие пользователи отмечали, что, несмотря на трагедию, некоторые таксисты воспользовались ей для повышения цен. Однако официальные московские такси наряду с добровольцами возили людей бесплатно.

Фото: @marie_jakovlevs


Пользователь Twitter @sazam: "Таксисты на месте трагедии увеличили тарифы в 5 раз. За проезд от Славянского Бульвара до Киевской(4 км) просят 1000 рублей".

Эту информацию подтверждает пользователь Twitter @ZhuravlevBoris: "Таксисты, берите пример с порядочных людей! Помогайте пережившим #трагедию в #метро! Зачем пытаться сорвать куш на чужом горе?"

Фото: читатель M24.ru

Неравнодушные блогеры после первых же сообщений о трагедии стали выражать свои соболезнования.

Пользователь @PsYakushkina пишет: "Соболезную всем кто пострадал и семьям погибшим. Дай вам бог это пережить и жить дальше".

"В метро творится какой-то кошмар, сочувствую родным погибших и пострадавших! Будьте здоровы" - такой комментарий оставила пользователь ‏@stepanovamarian.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02

    • Органичения движения для личного и общественного транспорта:

  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

    Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":

  • На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская
  • На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)
  • На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект
  • На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

    • Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".

    Бесплатные такси:

  • "Новое желтое такси"
  • "Формула такси"
  • "Такси 956"

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