У сотрудников метро появилась новая форма

В депо "Печатники" представили новую спецодежду для сотрудников технической службы метро. Теперь форма легко очищается, быстро высыхает, защищает от статического электричества.
Новую экипировку получили все работники техслужбы - от начальника участка до сотрудника отдела уборки. Цвета спецодежды остались прежними - синий, оранжевый, красный.
Форма для работы в помещении на 60 процентов состоит из хлопка, она пропускает кислород и будет отлично защищать своих обладателей от статического электричества. Одежда стала водоотталкивающей.
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"Старая форма очень тяжело отстирывалась. Летом в ней было жарко - закрытые помещения, представьте, что в них творится, когда на улице +30 градусов", - рассказала телеканалу "Москва 24" сотрудница отдела уборки Юлия Гузаирова.
В настоящее время дизайнеры трудятся над новой формой для машинистов, кассиров и контролеров метро.