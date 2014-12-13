У сотрудников метро появилась новая форма

В Москве прошел показ новой спецодежды для сотрудников метро

В депо "Печатники" представили новую спецодежду для сотрудников технической службы метро. Теперь форма легко очищается, быстро высыхает, защищает от статического электричества.

Новую экипировку получили все работники техслужбы - от начальника участка до сотрудника отдела уборки. Цвета спецодежды остались прежними - синий, оранжевый, красный.

В Москве представили новую спецодежду для сотрудников метро

Форма для работы в помещении на 60 процентов состоит из хлопка, она пропускает кислород и будет отлично защищать своих обладателей от статического электричества. Одежда стала водоотталкивающей.

"Старая форма очень тяжело отстирывалась. Летом в ней было жарко - закрытые помещения, представьте, что в них творится, когда на улице +30 градусов", - рассказала телеканалу "Москва 24" сотрудница отдела уборки Юлия Гузаирова.

В настоящее время дизайнеры трудятся над новой формой для машинистов, кассиров и контролеров метро.