Сергей Собянин дал интервью телеканалу "Москва 24"

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Сергей Собянин дал интервью в прямом эфире телеканала "Москва 24". Мэр столицы ответил на вопросы ведущих и жителей о благоустройстве, транспорте, здравоохранении и развитии города.

Дороги

Сергей Собянин сообщил, что скорость движения автомобилей в столице возросла на 15 процентов по сравнению с 2010 годом. "Мы говорили не о том, что надо разрешить сложившуюся ситуацию, а учитывать увеличивающийся трафик. Скорость движения на улицах Москвы стала на процентов 15 больше. Ситуация постепенно улучшается, она не идеальна", – подчеркнул он.

"Город в движении": Сергей Собянин – о борьбе с пробками

Мэр отметил, что скорость движения помогли увеличить принимаемые меры. "Хотя конечно количество машин и пробок на дорогах свидетельствует о бурном росте города, но надо думать о связанности частей города", – добавил Собянин.

"Большая Москва": Как жить в городе с автомобилем

Кроме того, одна из самых эффективных мер по улучшению движения – это платная парковка. "Платная парковка – это одна из самых эффективных мер. Она многим не нравится, да она и не может нравиться, когда человек должен платит за то, что он годами делал бесплатно. И объяснить человеку, почему на улице, где он парковался раньше, он ничего не платил, а сегодня должен платить да и еще искать там парковку да еще, не дай Бог, если о нарушил, его эвакуируют, – очень сложно. Но на самом деле никто в мире ничего другого по борьбе с пробками не придумал", – сказал Собянин.

Торговля

За прошлый год Москва заключила около 180 договоров на поставку продовольствия. "Когда были введены санкции на поставку продовольствия из Европы, конечно, было такое психологическое напряжение – вообще наша торговля справится или нет. У нас же нет как прежде огромных складов, овощехранилищ ... Вся торговля с колес практически происходит. И быстро переориентировать ее на новых поставщиков сельхозпродукции было очень важно", – заявил мэр Москвы

По его словам, сделать это удалось в сжатые сроки. "Мы заключили порядка 180 новых договоров на поставку продовольствия. Кроме того, рыночная торговля показала, что может сориентироваться на новых поставщиков. Никакого дефицита не было, продовольственная инфляция была ниже, чем в других регионах. Замещение произошло достаточно быстро", – подчеркнул Собянин.

"Город в движении": Сергей Собянин о новом формате продуктовых рынков

Бюджет

Трехлетний бюджет помогает планировать стройки, проекты и программы. "Такой бюджет – это большое достижение, ведь планировать стройки, проекты, программы планировать на год очень сложно", – сказал мэр.



Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мэр отметил, что для Москвы финансовые риски более понятны, чем для федерального бюджета, который зависит от экспортных пошлин. У столицы налоговая нагрузка другая – прибыль, подоходный налог, налог на недвижимость.

Благоустройство города

В интервью Сергей Собянин заявил и о том, что столичные власти благоустроят площадь Тверской заставы и упорядочат движение транспорта на этом участке.

"В свое время был разыгран контракт на строительство огромного торгового центра. Мы отказались от этой затеи. Была идея из этого проекта взять транспортную составляющую. Сегодня мы видим, что развязка в этом месте ничего хорошего не даст. Смысла никакого в этой стройке нет. Решили упорядочить движение, благоустроить территорию, но сперва надо завершить инженерные работы", – подчеркнул мэр Москвы.

"Город в движении": Сергей Собянин – о благоустройстве столичных улиц

Он добавил, что при реконструкции планируется высадка деревьев. "Даже на Триумфальной площади высадим деревья. На Каширском шоссе они также будут. Пять лет назад многие парки были запущены, многие использовались как свалки. Важно было вдохнуть в них жизнь, чтобы там было комфортно, чтобы это было пространство для всех", – отметил Собянин.

Спорт

Кроме того, Москва станет самым футбольным городом России из-за количества стадионов. Так, к следующему сезону откроется стадион ЦСКА, возрождается арена "Динамо", реконструируются "Лужники". Кроме того есть уже стадионы "Локомотив" и "Спартак". К чемпионату мира 2018 года будут также созданы тренировочные поля, которые можно назвать мини-стадионами, сказал мэр.

Коснулся Сергей Собянин и развития здравоохранения в городе. Например, среднее время прибытия скорой помощи в столице сократилось с 18 до 14 минут. "14 минут – это среднее время приезда скорой помощи, а на ДТП она приезжает в среднем за 8 минут. Никакого норматива нет, достигнуть его в Москве чрезвычайно непросто. Это и правильное расположение карет и возможность стыковки больницы и диагноза, чтобы лечебное учреждение было готово", – подчеркнул мэр Москвы.

Наружная реклама

Что касается благоустройства, то вся наружная реклама в столице стала законной. "Бюджет только выиграл, вся реклама стала законной. Сократив количество площадей, мы увеличили поступление доходов. Помимо наружной рекламы есть телевидение, радио и интернет. У предпринимателей нет проблем донести информацию о товарах", – заявил в интервью мэр Москвы.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

По его словам, нужен баланс между экономическими интересами и мнением горожан. "Когда город хорошо выглядит, в него приятно инвестировать", – отметил Собянин.

Переименование метро

Помимо того, в ближайшее время в проекте "Активный гражданин" начнется голосование о переименовании "Войковской", москвичи смогут высказать там свое мнение. "Во время обсуждения о переименовании ТПУ возник вопрос и о переименовании станции. В ближайшие недели объявим на "Активном гражданине" опрос – какое наименование должно быть у ТПУ и у станции метро. Пусть граждане проголосуют и скажут, что им ближе", – сказал мэр.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

При этом речь идет только о переименовании ТПУ, станции метро и железнодорожной станции. Переименование Войковской улицы не рассматривается, поэтому никаких неудобств с переменой адресов не будет.

"Город в движении": Сергей Собянин о строительстве новых станций метро

Реорганизация промзон

Сергей Собянин заявил и о том, что превращение промзон в центры новой деловой активности – важная стратегическая задача. Он отметил, что после того, как промзоны раздали в частные руки, территории использовались как рынки или свалки. Мэр подчеркнул, что необходимо осваивать площадки, которые неэффективно используются, чем "лезть с точечной застройкой во дворы".

"В заброшенных промзонах будут новые современные районы. Транспортная доступность у них будет неплохая, в частности благодаря МКЖД", – сказал Собянин.

"Город в движении": Сергей Собянин – о реновации столичных промзон

Госуслуги

Развиваются в городе и госуслуги. В разных районах Москвы откроют еще 20 центров госуслуг "Мои документы". Сергей Собянин отметил, что 90 процентов госуслуг можно получить в центрах "Мои документы". При этом столичные власти не исключают создания крупных центров в ТПУ. Предполагается, что будет создано десять таких офисов.

Центры "Мои документы"

"Есть планы ввести еще 20 центров в разных районах. Также мы думаем над проектом создания крупных центров "Мои документы" на территории ТПУ", – сказал мэр.

Развитие подземки

Программа строительства метро получит свое дальнейшее развитие после 2020 года. Об этом также рассказал Сергей Собянин."Важнейшим из всех видов транспорта является московское метро. Его ничем невозможно заменить. Для нас главным приоритеторм транспортной коммуникации является метрополитен", – заявил мэр Москвы.

По его словам, около 20 проходческих комбайнов каждый день прокладывают туннели. Благодаря этому возросла скорость строительства метрополитена.

"Город в движении": Сергей Собянин – об инновациях в сфере госуслуг

Обновленный сайт mos.ru

Сергей Собянин отметил, что власти соберут все электронные сервисы на обновленном портале mos.ru. "Мы постарались объединить информацию и порталы тысяч наших организаций, а ведь каждое ведомство имеет свой сайт. Мы все объединяем, теперь там можно узнать новости о городе, информацию о мероприятиях, открытых данных. Кроме того, там налажено предоставление услуг в электронном виде", – заявил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что полная версия нового портала будет запущена в ближайшее время.