Строительство станции метро "Ховрино" закончат к концу 2015 года

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Cтроительство станции Замоскворецкой линии метро "Ховрино" планируется завершить к концу 2015 года, а в начале 2016-го будет запущен одноименный транспортно-пересадочный узел, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Уже к концу 2015 года планируется завершить строительство станции "Ховрино", а в начале 2016-го – запустить транспортно-пересадочный узел в полном объеме. Он должен объединить пассажирские потоки метро, железной дороги, а также маршрутов наземного общественного транспорта", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, открытие транспортно-пересадочного узла существенно улучшит дорожную обстановку на севере города.

Напомним, Замоскворецкую линию метро планируется продлить на три километра и построить на ней две станции – "Беломорская" и "Ховрино".

"Ховрино" будет конечной станцией линии. Она разместится с западной стороны улицы Дыбенко. Это будет станция мелкого заложения, оборудованная двумя вестибюлями с одним рядом колонн по центру платформы. Ожидаемый пассажиропоток – около 130 тысяч человек в сутки. Станция будет иметь два подземных вестибюля. Новый участок на Замоскворецкой линии метро сооружается для улучшения транспортного обслуживания районов Левобережный и Ховрино Северного округа Москвы, а также южной части подмосковных Химок.

В районе станции "Ховрино" реализуются одновременно несколько проектов. Это строительство четвертого главного пути, пассажирско-технической станции, метродепо, дорожных развязок и эстакад. В 2015 году здесь также планируется открыть терминально-логистический центр на станции "Ховрино" Октябрьской железной дороги. Предполагается, что крупнейший в Москве ТЛЦ будет заниматься приемом и переработкой контейнерных грузов из портов Северо-Западного региона и стран Балтии.

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Добавим, до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги.

Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города.