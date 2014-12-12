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Москва 24

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Город

12 декабря 2014, 15:56

В метро пройдет внеплановая проверка систем безопасности

метро тоннели проверки Дмитрий Пегов

В метро проверят системы безопасности на технологических объектах

В метро проверят системы безопасности технологических объектов, распоряжение об этом дал глава подземки Дмитрий Пегов, сообщает телеканал "Москва 24".

Прежде всего работники метрополитена убедятся в том, что в тоннели нельзя проникнуть через вентиляционные шахты.

Поводом для проверки стали фотографии интимного содержания, сделанные двумя диггерами в тоннеле метро. В подземке отметили, что инцидент произошел на технологической, или служебной ветке.

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Ранее некоторые СМИ сообщили, что московский диггер вместе со своей подругой проник в тоннель Замоскворецкой линии метро, где они занялись любовью, фотографируя себя на фоне тоннеля. По этому факту полиция проводит проверку.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что в декабре на столичном транспорте будет усилена работа правоохранительных органов. Кроме того, столичные власти тщательно контролировать уборку транспортно-пересадочных узлов в зимний период.

Кроме того, в столичном метро приняты повышенные меры безопасности для пассажиров

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