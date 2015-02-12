Четверть пассажиров метро выбирают билеты на 60 поездок

Фото: M24.ru

Более 25% пассажиров московского метрополитена пользуются билетами на 60 поездок. Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, большинство пассажиров выбирают "длинные" билеты.

Напомним, что с 1 февраля в столице изменились тарифы на проезд в метро и наземном общественном транспорте.

Так, единый безлимитный проездной на 30 дней подешевел с 2 тысяч 350 рублей до 2 тысяч (на 15%), а на 90 дней - с 5 тысяч 550 рублей до 5 тысяч (на 10%). Цена одной поездки в метро по билету на 60 поездок выросла на 1 рубль 67 копеек – до 23,3 рублей.

Цена поездки по карте "Тройка" увеличилась на 7,1% и составляет теперь 30 рублей в метро и 29 рублей в наземном транспорте. Билеты на одну и две поездки подорожали до 50 и 100 рублей соответственно. Цена безлимитных билетов на сутки, трое и семь суток осталась без изменений.