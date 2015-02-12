Выход из метро в "Детский мир" на Лубянке откроется к апрелю

Фото: пресс-служба ОАО "Галс-Девелопмент"

Выход со станции метро "Лубянка" в "Центральный детский магазин на Лубянке" откроется уже к апрелю этого года, сообщил руководитель проекта реставрации и приспособления здания Иван Виноградов.

"Мы восстановили старый выход на станцию "Лубянка". Службы метрополитена сейчас ведут наладку своих систем, и до 1 апреля вместе с магазином она будет открыта", - приводит слова Виноградова портал столичного стройкомплекса.

По его словам, прямой вход со станции метро в детский магазин был запланирован первоначальным проектом.

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Напомним, "Центральный детский магазин на Лубянке" примет первых покупателей уже до 1 апреля. Всего на территории комплекса будут работать магазины 230 арендаторов, со 180 из них договоры уже подписаны, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. По оценке Калинина, к моменту открытия магазина арендаторами будет занято около 60% площадей здания.

Ранее Иван Виноградов в свою очередь рассказал, что было забито около 10 тысяч свай для укрепления фундамента здания "Центрального детского магазина на Лубянке". Кроме того, уложена новая фундаментная плита толщиной 1,5 метра.

"Несколько лет назад в историческом фундаменте обнаружились трещины толщиной с кулак, поэтому были разработаны серьезные меры по повышению устойчивости здания и его безопасности", - сказал Виноградов. По его словам, в ходе выполнения работ удалось равномерно распределить нагрузку всей конструкции здания на фундаментную основу.

Кроме того, в атриуме магазина закончился монтаж самых больших в мире механических часов. Часовой механизм, который заказали в Швейцарии, весит 4,5 тонны и состоит из 5 тысяч деталей. Он достигает размеров 6 на 7 метров в диаметре - вся конструкция занимает несколько этажей атриума. Часы в "Центральном детском магазине на Лубянке" входят в пятерку главных мировых механических часов, таких как Биг-Бен, кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Гуанчжоу.