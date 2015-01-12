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12 января 2015, 14:40

C 14 января изменится режим работы входа на станцию метро "Тверская"

метро Тверская режим работы Пушкинская

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

С 14 января по 13 марта изменится режим работы станции метро "Тверская", сообщили M24.ru в пресс-службе столичной подземки.

Из-за работ по капитальному ремонту эскалатора в этом период вход на "Тверскую" будет осуществляться через станцию "Пушкинская".

Кроме того, эскалаторы большого наклона (выход в город) будут работать только на подъем. Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году было отремонтировано 72 километра путей московского метро.

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За прошлый год был проведен капитальный ремонт кровли семи вестибюлей, стилобатов на пяти станциях, облицовки на двух станциях, облицовки пола на одной станции. Кроме того, на 43 платформах станций были отремонтированы полы.

Отметим, в декабре прошлого года из-за ремонта эскалаторов закрылись станции "Ботанический сад" и "Проспект мира" (кольцевая). Также в 2015 году по этой же причине будут полностью закрыты станции "Фрунзенская", "Рижская" и "Бауманская".

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