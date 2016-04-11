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11 апреля 2016, 11:08

Сроки принятия законопроекта "о метрополитенах" могут сдвинуть из-за выборов

метро законопроекты транспорт законы сроки Минтранс РФ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Законопроект "О метрополитенах" могут принять позже изначально намеченного срока из-за предстоящих выборов в Госдуму, передает Агентство "Москва".

По словам директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского транспорта Минтранса России Алексея Бакирея, федеральный закон должен вступить в силу за четыре месяца до начала финансового года, то есть 1 сентября 2016 года. Однако эти сроки могут сдвинуться из-за того, что принять проект должен будет действующий состав нижней палаты парламента, который изменится после выборов в Госдуму 18 сентября.

"Боюсь, что если мы сложим все эти нормативные сроки, то не факт, что закон вступит в силу с 1 января 2017 года. Мы надеемся, что он будет принят в осеннюю сессию в этом году, но есть понимание того, что в связи с выделением субвенций, принятие закона может перенестись на следующий финансовый год", – пояснил Бакирей.

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Бакирей добавил, законопроект, возможно, обсудят еще раз на площадке правительства России. Ранее президент Владимир Путин сделал некоторые замечания относительно законопроекта в целом. В этой связи, до 15 апреля департамент направит проект закона вице-премьеру с учетом необходимых корректировок.

"Мы рассчитываем, что это позволит нам вынести законопроект на комиссию по законопроектной деятельности правительства, а потом и на заседание правительства, чтобы далее вносить его в Думу", – уточнил представитель Минтранса России.

Напомним, российское министерство транспорта разрабатывает проект закона "О метрополитенах других видах внеуличного транспорта", который будет регулировать взаимодействие и характер работы метрополитенов по всей стране. В документации прописаны организационные, правовые и экономические условия работы метро, а также даны определения понятиям "пассажир", "перевозчик", "внеуличный транспорт", "станция" и так далее.

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