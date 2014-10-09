Как преобразились "Текстильщики" к форуму "Открытые инновации"

09 октября 2014, 15:30

Как изменились "Текстильщики" к форуму "Открытые инновации"

За два месяца до форума "Открытые инновации" столичные власти благоустроили территорию около метро "Текстильщики". О том, что изменилось и почему "Текстильщики" решили преобразить, читайте в материале M24.ru.

Форум пройдет с 14 по 16 октября в технополисе "Москва", расположенном вблизи станции. Специалисты завершили обновление в течение трех недель. Была благоустроена почти вся территория около метро "Текстильщики": здесь нанесли разметку, сделали разноцветный пешеходный переход на выходе и входе в метро и на эскалаторах.

Кроме того, был отремонтирован асфальт, а в переходах метро помимо стоек с указанием направлений движения и нового освещения появились красочные надписи в цветах форума.

В кратчайшие сроки мы проделали довольно большой объем работ, фактически полностью обновили внешний вид станции "Текстильщики". Теперь это современная, ухоженная станция. Работы были проведены в рамках подготовки к форуму "Открытые инновации-2014". Мы рады, что и после завершения форума жителей ближайших районов каждый будет встречать обновленная, отремонтированная станция "Текстильщики", - приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника столичной подземки Юрия Дегтярева.

Больше всего преобразилась сама станция "Текстильщики". Как сообщало ранее M24.ru, там обновили элементы дизайна: красно-серые панели из эмалированного стекла, которые украшали станцию с момента открытия, поменяли на разноцветные.

[html]


[/html]
Некоторым пассажирам новые панели понравились, другим - не очень.

Помимо новых панелей на станции появились видеопроекторы, притом прямо на стене. На них, как утверждают читатели, показывают видеоролики, связанные с форумом.

Некоторые отметили, что "Текстильщики" находятся в центре большой промзоны, охватывающей практически весь Волгоградский проспект, и даже небольшое изменение дизайна сделало станцию менее мрачной.

Новый вариант однозначно лучше. Он менее депрессивный. Раньше станция производила на меня гнетущее впечатление. Она ведь находится в самом сердце промзоны, и являлась как бы ее логическим продолжением, такая же серая и унылая. Новый дизайн однозначно - в плюс!
Сергей
читатель M24.ru

Как заявили в пресс-службе метро, после завершения форума дополнительное оформление демонтируют. Однако что оставят, а что уберут - пока неизвестно. А нам только остается ждать самого форума.

"Открытые инновации"

"Открытые инновации" - форум, который пройдет с 14 по 16 октября в технополисе "Москва". Он посвящен перспективам развития международного сотрудничества в области новейших технологий.

В этом году в форуме примут участие тысячи человек из нескольких регионов России, а также из 47 стран мира. На территории технополиса состоится более 70 мероприятий, охватывающих тематику технологических инноваций в различных отраслях.

Главной на форуме станет тема "Созидательное разрушение: как сохранить конкурентоспособность в XXI веке".

