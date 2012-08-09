На "Калужской" из-за застрявшей собаки остановлен эскалатор

ИТАР-ТАСС

В четверг, 9 августа, на станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии было остановлено движение эскалатора. Между ступеней механизма застряла лапа собаки, сообщает "Интерфакс".

На место происшествия выехали спасатели, которые помогут освободить животное.

В декабре прошлого года в московской подземке произошел еще один инцидент с участием собаки. На станции "Театральная" неизвестный мужчина бросил щенка под движущийся поезд и скрылся.

В результате собака получила черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. По факту жестокого обращения с животным управление внутренних дел на метрополитене возбудило уголовное дело.