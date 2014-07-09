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09 июля 2014, 17:37

Новую линию метро до Коммунарки построят к 2018 году - Хуснуллин

метро Новая Москва стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин

Фото: ИТАР-ТАСС

Новую ветку метро, включающую в себя шесть станций от "Улицы Новаторов" Третьего пересадочного контура до станции "Столбово", планируют построить к концу 2018 года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Строительство ветки метро до Новой Москвы осуществит китайская компания China Railway Construction Corporation Limited. "Мы сейчас считаем, сколько будет строить метро, за какие сроки можно построить, по каким технологиям. Эту работу мы практически с китайцами завершили", - отметил Хуснуллин, добавив, что после строительства метро китайская компания займется развитием территории вокруг станций подземки.

"По нашим расчетам, на этих станциях метрополитена, вокруг них может быть построено порядка двух миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас мы считаем, какой недвижимости, какая будет продажная цена, какие условия будут вхождения китайцев в этот проект", - пояснил заммэра. По его словам, практически каждая строящаяся станция метрополитена будет интегрирована с ТПУ, объектами офисной недвижимости и торговыми центрами.

В Коммунарку также придет и дорога. В ближайшее время начнется реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Полностью завершить строительство планируется в 2015 году.

Помимо строительства метро до Коммунарки, в Новую Москву продлят еще две действующие ветки - Сокольническую и Калининско-Солнцевскую. Так, первая линия метро протянется в деревню Румянцево, расположенную в двух километрах от МКАД по Киевскому шоссе. В частности, осенью в ТиНАО откроется первая станция метро – "Тропарево" Сокольнической линии метрополитена. Она станет своеобразным подарком москвичам ко Дню города.

Станция разместится на территории одноименного столичного района, на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, а также улицы Островитянова. Она будет иметь два вестибюля с выходами на обе стороны Ленинского проспекта – к улице Рузской и к Тропаревскому лесопарку.

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Кроме того, уже до конца этого года на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево".

Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Первый отрезок линии, до станции "Раменки", будет открыт в 2015 году, а полностью ее ввод в эксплуатацию намечен на сентябрь 2017 года.

Сюжет: Метро 2020

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