Около 35 млн пассажиров воспользовались городским транспортом с начала года

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Около 35 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Москвы с начала 2015 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта Гамид Булатов в ходе осмотра Ситуационного центра ЦОДД.

"За праздничные дни было перевезено по сети общественного транспорта 35 миллионов пассажиров. Это почти на 1 миллион больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По метрополитену - 16 миллионов, по Мосгортрансу - 11 миллионов пассажиров, и почти 8 миллионов - по пригородным поездам МЖД",- рассказал Булатов.

Как ранее сообщало M24.ru, в ночь с 6 на 7 января метрополитен будет работать до двух часов ночи.

Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до трех часов ночи, то есть на два часа дольше обычного. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.