Жителей Басманного района оповестят об изменении дорожного движения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Горожанам, проживающим рядом с метро "Бауманская", разнесут по почтовым ящикам листовки с напоминанием об отмене некоторых поворотов. Об этом сообщил на встрече с жителями Басманного района начальник службы внешних связей Московского метрополитена Иван Осташко.

Ограничения дорожного движения вводятся в связи с организацией компенсационных маршрутов общественного транспорта, передает корреспондент M24.ru.

Отметим, для автомобилистов c 8 февраля вводятся следующие ограничения:

Прямой проезд с Покровки на Старую Басманную;

Левый поворот со Старой Басманной на улицу Александра Лукьянова;

Левый поворот с улицы Александра Лукьянова на Старую Басманную;

Левый поворот со Старой Басманной на Токмаков переулок;

Выезд с Токмакова переулка на Старую Басманную;

Левый поворот с Новой Басманной на Спартаковскую;

Правый поворот с Доброслободской на Спартаковскую;

Левый поворот со Спартаковской на Новорязанскую;

Выезд с Плетешковского переулка на Спартаковскую;

Левый поворот со Спаратковской на Нижнюю Красносельскую;

Выезд с Лефортовского переулка на Бауманскую;

Выезд с Ладожской улицы на Бауманскую (с 8.00 до 21.00);

Движение по Бауманской от Аптекарского переулка до Спартаковской;

Выезд с Аптекарского переулка на Бауманскую;

Выезд со Старокирочного переулка на Бауманскую.

Кроме того, в Посланниковом переулке вводят двустороннее движение с запретом выезда на Бауманскую улицу. Посмотреть изменения на карте можно здесь

Напомним, столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана на время закрытия станции метро "Бауманская". Как пояснил первый замглавы московского метро Юрий Дегтярев, стоянкой смогут пользоваться все желающие. В первую очередь, бесплатная парковка возле метро пригодится сотрудникам подземки, которые будут приезжать на станцию.

Кроме того, на время ремонта "Бауманской" на соседних улицах - Земляном валу, Спартаковской и Старой Басманной - появятся выделенные полосы для наземного компенсационного транспорта.

Станцию "Бауманская" закроют на реконструкцию

Ранее M24.ru сообщало, что платную парковку на время закрытия "Бауманской" отменят на 2-ой Бауманской улице и в Бригадирном и Госпитальном переулках. Об этом изданию рассказал ректор университета имени Баумана Анатолий Александров. До 8 февраля с этих улиц должны убрать знаки платной парковки. Кроме того, на Рубцовской набережной, около учебно-лабораторного корпуса Бауманки, снимут знаки, запрещающие остановку.





Ректор пояснил, что такое решение было принято на встрече с префектом Центрального округа Виктором Фуером и представителями департамента транспорта. "Из-за закрытия станции для наших студентов сложится трудная ситуация. Мы попросили городские власти пойти нам на встречу и убрать часть платных парковок, нас услышали", - пояснил Александров.

Он отметил, что для преподавателей также организуют парковку на площадке бывшего Бауманского рынка. По словам ректора, студенты в основном будут пользоваться компенсационными маршрутами от метро "Курская", а вот от "Электрозаводской" ехать неудобно. "Перед электрозаводским мостом образуется "бутылочное горлышко", так что этот маршрут мало поможет", - отметил он.

Станция метро "Бауманская" закроется на реконструкцию 8 февраля. Для пассажиров организуют бесплатные компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город". Также появится новый трамвайный маршрут "О" от станции метро "Курская" до площади трех вокзалов.

Монтажные работы на станции завершатся к концу 2015 года. На обновленной станции появятся новые кассы, модернизированные турникеты, обновленные инженерные сети и коммуникации. Вместо трех эскалаторов будет четыре. Кроме того, строители отремонтируют вестибюль станции.