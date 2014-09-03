Одобрены границы трех транпортно-пересадочных узлов на юге Москвы

Фото: invest.mos.ru

Градостроительно-земельная комиссия одобрила границы трех ТПУ на юге Москвы. Там построят пересадочные узлы "Бирюлево-Пассажирская", "Бирюлево-Товарная" и "Нагатинский затон", передает пресс-служба Москомстройинвеста.

ТПУ "Бирюлево-Пассажирская" займет площадь почти в 12 гектаров, а "Бирюлево-Товарная" - 2,9 гектара. Каждый день железнодорожной станциями в общей сложности пользуются 75 тысяч пассажиров.

Фото: invest.mos.ru

"Планируется расширить подземный и построить наземные пешеходные переходы, а также устроить заездные карманы на дороге и установить навесы над остановками", - отметил ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев. Кроме того, рядом с ТПУ возведут паркинги и различные коммерческие объекты.

ТПУ "Нагатинский затон" построят на участке в 14,6 гектара. Пересадочный узел разместится у нового входа в парк "Коломенское". В инфраструктуре ТПУ предусмотрены зал ожидания, комната матери и ребенка, а также комфортные зоны посадки и высадки пассажиров. Кроме того, в подземной части появится парковка. При ТПУ также построят многофункциональный центр, офисно-гостиничный комплекс, а на набережной реки благоустроят пешеходные зоны.

Фото: invest.mos.ru

Напомним, что ранее градостроительно-земельная комиссия утвердила границы будущих транспортно-пересадочных узлов "Тропарево" и "Волоколамская". Первый расположится на западе столицы, второй – на северо-западе.

ТПУ "Тропарево" займет участок площадью более 21 гектара. Сейчас на этой территории располагается разворотная площадка для общественного транспорта, автозаправка, а также идет строительство станции метро.

При пересадочном узле обустроят наземную открытую парковку. Кроме того, рядом построят боковой проезд с Ленинского проспекта, а также новый участок дороги по ул. Академика Анохина. Возле ТПУ "Тропарево" возведут бизнес-центр и гостиничный комплекс с подземным паркингом.

ТПУ "Волоколамская" займет около 31 гектара. Согласно проекту, там сделают новую автостоянку, а на перехватывающую парковку устроят удобный заезд по пути из области. Кроме того, при ТПУ построят спортивно-досуговый и торговый центр, рядом с которым появится спортплощадка с велопрокатом и велопарковками

Развитие ТПУ до 2020 года

Отметим, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.

В столице планируют не только строить новые ТПУ, но и расширять имеющиеся узлы. Например, существующую зону возле метро "Планерная" планируют увеличить за счет строительства подземного перехватывающего паркинга на 600 машин и стоянки такси.