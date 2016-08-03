90% наземного общественного транспорта оборудовано кондиционерами – Ликсутов

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице

Почти весь подвижной состав столичного наземного общественного транспорта – 90 процентов – оборудован кондиционерами и климат-контролем, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кондиционер водитель обязан включать при температуре на улице от плюс 15 градусов. При температуре в салоне до 21 градуса происходит вентиляция, а если температура поднимется выше 21 градуса – салон начинают охлаждать. При этом оборудование проверяют перед каждым выходом транспорта на линию.

По словам чиновника, за температурой воздуха также следят и в метро. "Задача, которую нам поставил мэр города – установить во всех новых вагонах метро системы вентиляции и охлаждения", – отметил Ликсутов.

Как борются с жарой в транспорте

Пока системы охлаждения есть не во всех вагонах, и пассажирам метрополитена в жаркую погоду раздают воду, вееры и влажные салфетки. Вееры и влажные салфетки можно получить на стойках "Живое общение", а воду раздают на всех станциях, где температура воздуха будет превышать 28 градусов в течение четырех часов.