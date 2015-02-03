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03 февраля 2015, 14:53

Прыгнувшую под поезд метро женщину госпитализировали

метро ЧП попытки самоубийства госпитализации

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Женщину, прыгнувшую на рельсы на станции метро "Тверская", госпитализировали в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщил Агентству "Москва" источник в скорой помощи.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили на участке от станции "Белорусская" до "Театральной" из-за падение человека на рельсы.

По предварительной информации, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. Отметим, сейчас движение поездов на Замоскворецкой линии метрополитена полностью восстановлено.

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Похожий случай произошел утром 21 января. В 7.51 мужчина упал на рельсы на станции "Марксистская" на платформе в сторону "Новокосино".

Из-за инцидента движение прерывалось, но было восстановлено в полном объеме уже в 8.10. В то же время сам мужчина, упавший на рельсы, получил травмы, но выжил.

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