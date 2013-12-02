Станцию метро "Хорошевская" откроют в конце 2015 года

Началось строительство станции метро Хорошевская

Через два года в столичном метро откроется станция "Хорошевская", которая войдет в состав первого участка Третьего пересадочного контура. В настоящее время на "Хорошевской" идут строительные работы.

"Московское метро активно развивается, появляются новые радиальные линии. Но Кольцевая ветка и центр города остаются сильно перегруженными. Для того чтобы их разгрузить, нужны новые пересадочные контуры. В рамках этой программы строятся линии Московской кольцевой железной дороги, которые по-своему будут выполнять функции еще одного пересадочного контура, и, собственно, Третий пересадочный контур", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший строящуюся станцию.

Мэр Москвы добавил, что первый участок Третьего пересадочного контура, в который войдет "Хорошевская", пересечет три существующие радиальные линии, идущие в северном направлении. Состоять участок будет из шести станций, на каждой из которых уже идут строительные работы.

С "Хорошевской" можно будет сделать пересадку на действующую "Полежаевскую" Таганско-Краснопресненской линии метро. Платформу строят в районе пересечения улиц Куусинена и 4-й Магистральной. Вестибюлей у станции будет два. У одного из них планируется построить транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой, которая будет вмещать до 600 автомобилей.

Основные строительные работы по ТПУ у "Хорошевской" будут завершены к концу 2015 года, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. Проект ТПУ предполагает, кроме того, строительство трех зданий, в которых сможет работать почти 8,5 тысяч человек. Офисы будут обеспечены собственными подземными паркингами.

Напомним, что Третий пересадочный контур в столичном метро планируется замкнуть к 2018 году. ТПК объединит существующие и перспективные радиальные линии, его протяженность составит 53 километра, а количество станций - 23. Для пересадки на другую линию не нужно будет ехать в центр, появится возможность выбирать альтернативные маршруты, а также экономить время в пути.