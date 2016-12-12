Собянин поздравил коллектив московского Дома ветеранов с 25-летием

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин принял участие в общем собрании московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил по случаю его 25-летия, поздравил собравшихся с праздником и вручил награды города Москвы наиболее отличившимся сотрудникам.

Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил был создан в 1991 году по инициативе ветеранских общественных организаций и при непосредственной поддержке правительства России, правительства Москвы и Министерства обороны Российской Федерации.В настоящее время он функционирует как единый комплекс социально-медицинского, бытового и культурно-досугового обслуживания ветеранов.

В числе основных целей деятельности московского Дома ветеранов: объединение ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил для удовлетворения их нужд и запросов в интересах повседневной адресной поддержки ветеранов;

совершенствование форм и методов социально-медицинского обслуживания тяжелобольных инвалидов войны на дому;

проведение комплекса мер по дальнейшему развитию службы социально-медицинской реабилитации на дому;

координация деятельности по осуществлению широкой мемориально-патронатной работы;

организация социального туризма для ветеранов войны и военной службы;

создание условий для досуга и развития художественного творчества ветеранов и членов их семей, патриотического воспитания молодежи и военнослужащих.



В Московском Доме ветеранов работают 1086 человек. За 25 лет он принял 158 ветеранских делегаций из 63 регионов России, стран СНГ и Балтии. По одиночным заявкам принято более 37 тыс. ветеранов. В составе Московского Дома ветеранов действуют 5 творческих коллективов, которые дали около 3,5 тысячи концертов, в том числе более 100 благотворительных концертов в 2016 году.

Большое внимание уделяется культурному обслуживанию ветеранов и членов их семей. Ежегодно порядка 50 тысяч ветеранов посещают театры, концертные залы, выставки и другие культурные площадки. Правительство Москвы оказывает ежегодную материальную помощь московскому Дому ветеранов. В 2016 году размер субсидии из городского бюджета составил 743,5 миллиона рублей.