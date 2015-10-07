Реформа наземного общественного транспорта завершится в 2016 году – Собянин

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Столичные власти планируют полностью завершить реформу наземного пассажирского транспорта в первом полугодии 2016 года, заявил Сергей Собянин в интервью газете "Аргументы и факты".

Мэр Москвы отметил, что город будет помогать перевозчикам приобретать новый транспорт, но при этом требовать от них соблюдать график движения, культуру обслуживания и следить за подвижным составом.

Переход на новую схему работы с частными перевозчиками в столице начался этой осенью. Первые частные маршруты, работающие по новой схеме, начали перевозить пассажиров в северо-западном округе.

В микроавтобусах действует единая система оплаты проезда, как в обычном городском транспорте. Впервые пассажиры смогут воспользоваться картами "Единый", "ТАТ", "Тройка" и "90 минут". Все льготы для имеющих их категорий граждан также сохраняются.

Как пояснил Сергей Собянин, цель реформы – сделать бизнес частных перевозчиков прозрачным. "Мы выставляем маршруты на конкурс, и те коммерсанты, которые его выигрывают, подписываются под всеми обязательствами, которые определил город. Такая схема существует в большинстве мегаполисов мира, и Москва одна из последних переходит на такую упорядоченную, четкую работу с частными перевозчиками", – сказал он.

В 2015 году частные автобусы появятся в Юго-восточном, Юго-Западном, Северо-Западном и Западном округах. Всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в 9 округах столицы. Автобусы будут разной вместимости – самые большие из них будут рассчитаны на 80–90 человек, средние на 40–65 и маленькие – до 20 пассажиров.